Лаваш с любой начинкой на завтрак – это всегда легко, просто ла быстро. Но не всегда полезно и питательно. Однако на этот раз речь пойдет о действительно идеальном завтраке, который напитает организм, и придаст человеку отличное настроение в течение дня.

Рецептом такого идеального лаваша к завтраку поделилась фудблогер с ником tastystories.feed. В Instagram она рассказала, какая начинка делает завтрак питательным и вкусным.

Ингредиенты на 2 лаваша

Лаваш – 2 шт

Тунец консервированный – 1 б

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Сыр рекота – 4 ст.л.

Яйца вареные – 2 шт.

Укроп – 2-3 веточки

Салат ассорти – 2 горсти

Пекинская капуста – 2 горсти

Помидор – 1 шт

Способ приготовления

1. В глубокой емкости смешиваем рикотту, тунец, укроп и нарезанные яйца. Хорошо перемешиваем.

2. Выкладываем полученную массу на лаваш.

3. Сверху выкладываем смесь салатов, пекинскую капусту и нарезанные томаты.

4. Крепко заворачиваем лаваш.

5. Обжариваем его на сковороде на большом огне, пока лаваш не поджарится.

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