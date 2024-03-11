Что завернуть в лаваш с тунцом, чтобы получить идеальный завтрак: весь секрет в яйцах

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
54
Что завернуть в лаваш с тунцом, чтобы получить идеальный завтрак: весь секрет в яйцах

Лаваш с любой начинкой на завтрак – это всегда легко, просто ла быстро. Но не всегда полезно и питательно. Однако на этот раз речь пойдет о действительно идеальном завтраке, который напитает организм, и придаст человеку отличное настроение в течение дня.

Рецептом такого идеального лаваша к завтраку поделилась фудблогер с ником tastystories.feed. В Instagram она рассказала, какая начинка делает завтрак питательным и вкусным.

Что завернуть в лаваш с тунцом, чтобы получить идеальный завтрак: весь секрет в яйцах

Ингредиенты на 2 лаваша

  • Лаваш – 2 шт
  • Тунец консервированный – 1 б
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  • Сыр рекота – 4 ст.л.
  • Яйца вареные – 2 шт.
  • Укроп – 2-3 веточки
  • Салат ассорти – 2 горсти
  • Пекинская капуста – 2 горсти
  • Помидор – 1 шт

Способ приготовления

1. В глубокой емкости смешиваем рикотту, тунец, укроп и нарезанные яйца. Хорошо перемешиваем.

Что завернуть в лаваш с тунцом, чтобы получить идеальный завтрак: весь секрет в яйцах

2. Выкладываем полученную массу на лаваш.

3. Сверху выкладываем смесь салатов, пекинскую капусту и нарезанные томаты.

4. Крепко заворачиваем лаваш.

Что завернуть в лаваш с тунцом, чтобы получить идеальный завтрак: весь секрет в яйцах

5. Обжариваем его на сковороде на большом огне, пока лаваш не поджарится.

Что завернуть в лаваш с тунцом, чтобы получить идеальный завтрак: весь секрет в яйцах

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