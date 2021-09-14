Что значит 'питаться, как в СССР': ранние морщины и седина как результат

Один из мифов, распространяемых фанатами СССР — это о том, насколько хорошо и качественно питались люди в этой стране. Мол, в СССР были качественные и разнообразные продукты, произведенные из исключительно натурального сырья, а государство всячески следило за здоровьем своих граждан.

На самом деле люди в СССР питались бедно и плохо. На заглавной картинке в посте приведена картинка из книги "Русский язык в картинках", издаваемой в 70-80-е годы и предлагавшей на примерах "обычной советской жизни" учить русский язык. В теме про питание достаточно точно изображен стандартный рацион советского человека — завтрак, обед и ужин. Завтрак представляет собой какую-то кашу (скорее всего, овсянку либо манку) с кусочком пирога и чаем. Обед — какой-то жирный суп, две пережаренные котлеты и кусочек огурца, ужин — яичница с сыром и маслом. Сейчас даже в различных "казенных домах" представлен намного более качественный и разнообразный рацион питания, пишет Максим Мирович в Facebook.

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А между тем, примерно вот так, как на картинке, советские люди и питались каждый день. Стандартный советский стол состоял из следующего перечня продуктов:

— Супы. Всевозможные "борщи", "щи", "супы картофельные", "супы макаронные" и прочая бурда, не несущая для организма практически никаких полезных веществ, потому что в вываренных костях и переваренных овощах ничего полезного нет, все витамины и биологически активные вещества погибают уже при температуре около 60 граусов. В СССР был весьма распространен миф, будто бы потребление супов спасает от гастрита, поэтому ежедневное хлебание жидкой бурды (часто готовящейся огромной кастрюлей на 3-4 дня и каждый день разогреваемой) не вызывало никаких отрицательных эмоций.

— Каши. Манная, овсяная, гречневая, пшенная, рисовая. Бесконечный поток ненужных в таком количестве организму углеводов и глюкозы, приводящей к диабету. Потреблялись как в виде отдельного блюда на завтрак/ужин, так и в виде гарнира к каким-нибудь котлетам на обед. Были весьма распространены в СССР, так как являются дешевой и "нажористой" пайкой, используемой в том числе в армии и тюрьмах.

— Макароны. Еще один источник не сильно полезных для организма углеводов. Употреблялись как отдельно, так и в виде гарнира. Кстати, то, что подавали в то время в столовых под видом макарон, было совсем не похоже на нынешние качесвтенные макароны из твердых сортов пшеницы.

— Картошка — крахмал, углеводы. Жарилась, варилась в мундирах, подавалась в виде пюре и т.д. Сытная, но по сути бесполезная для организма еда, особенно в тех количествах, в которых она потреблялась.

— Бутерброды. Очень популярная в СССР тема, всё по тому же самому принципу нажористости и контролируемого расхода ценных дефицитных продуктов — скажем, сырокопченой колбасы или шпротов.

— Кофеты, варенье. Еще один источник "быстрых" углеводов. Отбивают аппетит, не несут никакой пользы, портят зубы.

— Яйца, омлеты. Дешевый и относительно доступный источник белка, но также достаточно вредный продукт при каждодневном употреблении, так как содержит много вредного холестерина

— Сосиски, колбасы, субпродукты. В этот пункт можно отнесит весь немногочисленный рацион совтских мясных отделов. Мяса в современном понимании там не продавалось, а то, что удавалось урвать немногочисленным счастливчикам, в лучшем случае после тщательной обработки и разбавления луком/батоном могло пойти на котлеты.

— Чай и дешевое печенье. Углеводы, углеводы, углеводы и кариес. Еще и сейчас люди старшего поколения любят такие "перекусы", хотя лучше вместо бесполезного чая и печенья съесть какой-нибуль фрукт или морковку.

Нужно еще добавить, что в СССР вся еда елась с хлебом — эта привычка еще и сейчас сильна у людей, заставших СССР в зрелом возрасте. С хлебом елись даже картошка и макароны, сами по себе являющиеся источником углеводов.

В принципе, это и всё. Вот именно этот рацион составлял 80-90% питания рядового гражданина в СССР, у которого не было доступа к спецмагазинам и прочим ништякам, доступным для избранных. Сей картофельно-суповой рацион изредка разбавлялся мясом синих кур, самостоятельно пойманной пресноводной рыбой, рыбными консервами и грудинкой/сметанкой от родственников из деревни. Не нужно быть диетологом, чтобы увидеть перекошенность этого рациона питания в сторону неимоверного количества углеводов при дифеците качественного белка, витаминов и микроэлементов.

Эта грустная правда про питание советского человека — одна из причин, почему фанаты СССР не любят обсуждать нищий советский быт, а предпочитают рассуждать о "высоких духовных материях" и о том, что "вам бы всё о материальном, давайте о духовном поговорим, о самой читаемой нации", вот это всё. Это происходит по одной простой причине — в теме о питании нет никакой эзотерики, нет места никакому словестному мухлежу, а есть четкие верифицируемые критерии — человеку для нормального существования и полноценного развития необходимо определенное количество калорий, набираемых определенным количеством белков, жиров, углеводов и витаминов. В СССР большинству людей они были недоступны, и точка.

Вспомните бабушек, которые водили ваших сверстников в детский сад — плохие зубы и волосы, дряблая серая кожа, ранние морщины, седина, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, проблемы с массой тела — а ведь многим из них было едва-едва за пятьдесят. Это результат многолетнего плохого питания, который не скрыть никакими рассказами о высочайших в мире удоях и первых местах по заполнению коровников.

Каждый, кто хочет вернуться на советскую кухню и питаться "как в СССР", может легко организовать себе этот аттракцион — приходить в современный супермаркет, стоически отворачиваться от полок с фруктами, проходить мимо отделов со свежим мясом, обходить десятой дорогой отдел современных молочных продуктов, а покупать домой мешок самой дешевой грязной картошки, несколько пакетов с кашами, самый плохой чай, дешевое печенье, хлеб, батон, макароны, сосиски и кабачковую икру. Да, и еще мороженое, которе после всего вышеперечисленного покажется чем-то исключительно вкусным.

Всё будет точно так же, как в СССР.

Вот только мне почему-то кажется, что вы быстро попроситесь обратно.

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