В летний период большое разнообразие свежих фруктов, ягод и овощей. Поэтому все эти плоды следует использовать для приготовления вкусного домашнего сока, чтобы не покупать магазинные напитки, в которых много консервантов и химии. Но для того, чтобы сок получился удачным, нужно обратить внимание на некоторые нюансы.

Редакция FoodOboz расскажет, какие ошибки часто допускают при приготовлении и употреблении домашнего сока. Допуская их, вы просто портите плоды.

Не используйте сахар

Сахар превращает полезный домашний сок в щербет (очень сладкий турецкий напиток). Если вы используете сладкие фрукты – этого достаточно, чтобы получить действительно вкусный напиток. Сахар просто нейтрализует все полезные компоненты, ради которых вы пьете сок.

Сочетайте правильно

Различные фрукты и овощи в соках нужно миксовать правильно. К примеру, если вы решили добавить во фруктовый сок зеленые овощи, знайте о том, что они могут горчить. Далеко не всем нравится вкус. Также позаботьтесь о том, что вы готовите сок из качественных и свежих плодов без поврежденных и испорченных участков.

Использование сочника

Для приготовления домашнего сока часто используют именно электрическую соковыжималку. С таким прибором вы справитесь очень быстро. Но, стоит учесть то, что такая соковыжималка может очень нагреваться – это может нейтрализовывать все полезные вещества из плодов.

Не пейте вчерашний сок

Домашний сок нужно пить в свежем виде. Сок, который вы выдавили утром, ни в коем случае не подходит для ужина, потому что питательных свойств в нем уже не будет.

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