В Украине начался Великий пост. Это значит, что в большинстве своем теперь на столах украинцев будут появляться постные блюда. Но пост длится довольно долго, поэтому стоит задуматься, как разнообразить свой рацион таким образом, чтобы такие блюда не надоедали.

Задумалась над этим вопросом и фудблогер с ником recepti_dariko. В своем Instagram она рассказала, как приготовить красную постную гречку.

Ингредиенты

Крупа гречневая – 200 гр

Свекла – 2 шт

Зеленый лук – ½ пучка

Чеснок – 1-2 зуб

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Масло растительное – 2 ст.л.

Кипяток – 500 мл

Соль

Способ приготовления

1. Свеклу чистим и натираем на большой терке. Зеленый лук и чеснок измельчаем.

2. На сковороду, разогретую с маслом, отправляем лук и пассеруем вместе с чесноком в течение 1-2 минут.

3. Добавляем свеклу, накрываем крышкой и тушим еще 5-7 минут.

4. К свекле отправляем промытую гречневую крупу, соль и кипяток. Перемешиваем и варим под закрытой крышкой, пока жидкость не выпарится.

5. Перемешиваем и подаем с зеленым луком.

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