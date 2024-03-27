Чтобы песни не надоедали: красная гречневая каша к обеду

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Чтобы песни не надоедали: красная гречневая каша к обеду

В Украине начался Великий пост. Это значит, что в большинстве своем теперь на столах украинцев будут появляться постные блюда. Но пост длится довольно долго, поэтому стоит задуматься, как разнообразить свой рацион таким образом, чтобы такие блюда не надоедали.

Задумалась над этим вопросом и фудблогер с ником recepti_dariko. В своем Instagram она рассказала, как приготовить красную постную гречку.

Чтобы песни не надоедали: красная гречневая каша к обеду

Ингредиенты

  • Крупа гречневая – 200 гр
  • Свекла – 2 шт
  • Зеленый лук – ½ пучка
  • Чеснок – 1-2 зуб
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  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Кипяток – 500 мл
  • Соль

Способ приготовления

1. Свеклу чистим и натираем на большой терке. Зеленый лук и чеснок измельчаем.

Чтобы песни не надоедали: красная гречневая каша к обеду

2. На сковороду, разогретую с маслом, отправляем лук и пассеруем вместе с чесноком в течение 1-2 минут.

3. Добавляем свеклу, накрываем крышкой и тушим еще 5-7 минут.

Чтобы песни не надоедали: красная гречневая каша к обеду

4. К свекле отправляем промытую гречневую крупу, соль и кипяток. Перемешиваем и варим под закрытой крышкой, пока жидкость не выпарится.

5. Перемешиваем и подаем с зеленым луком.

Чтобы песни не надоедали: красная гречневая каша к обеду

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