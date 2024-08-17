Чурчхела домашняя: как приготовить вкусняшку. Рецепт
Чурчхела – это традиционный грузинский десерт, который приобрел популярность во всем мире. Его можно приобрести на пляже у моря, а также в дорогих ресторанах. В любом случае, вы полакомитесь действительно отличным и полезным вкусностями.
Как приготовить чурчхелу дома, в Instagram рассказала фудблогер с ником nisenitnitsia. Оказывается, в этом процессе нет ничего сложного, а все ингредиенты доступны по цене.
Ингредиенты
- Сок – 1 л
- Мука – 2/3 ст.
- Сахар – 2 ст.л.
- Грецкие орехи – 400 гр
Способ приготовления
1.Орешки подсушиваем на сухой сковороде. И нанизаем на двойную нить. На концах делаем узелки.
2. Вливаем сок в кастрюлю, добавляем сахар и муку. Варим на медленном огне до загустения минут 20-30.
3. Немного охлаждаем и окунаем орешки в эту массу. Кладем на 15 минут на тарелочку и затем повторно погружаем. Можно повторить и в третий раз.
4. Подвешиваем сушиться на 2-3 дня в сухом месте без солнца.
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