Чурчхела – это традиционный грузинский десерт, который приобрел популярность во всем мире. Его можно приобрести на пляже у моря, а также в дорогих ресторанах. В любом случае, вы полакомитесь действительно отличным и полезным вкусностями.

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Как приготовить чурчхелу дома, в Instagram рассказала фудблогер с ником nisenitnitsia. Оказывается, в этом процессе нет ничего сложного, а все ингредиенты доступны по цене.

Ингредиенты

Сок – 1 л

Мука – 2/3 ст.

Сахар – 2 ст.л.

Грецкие орехи – 400 гр

Способ приготовления

1.Орешки подсушиваем на сухой сковороде. И нанизаем на двойную нить. На концах делаем узелки.

2. Вливаем сок в кастрюлю, добавляем сахар и муку. Варим на медленном огне до загустения минут 20-30.

3. Немного охлаждаем и окунаем орешки в эту массу. Кладем на 15 минут на тарелочку и затем повторно погружаем. Можно повторить и в третий раз.

4. Подвешиваем сушиться на 2-3 дня в сухом месте без солнца.

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