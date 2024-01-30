Чуррос – традиционный испанский десерт, изготовленный из заварного теста и обжаренный в масле. Внешне этот десерт чем-то напоминает привычные нам эклеры, и готовится он из схожих ингредиентов.

Приготовление чуррос не займет много времени и не требует специфических навыков. Достаточно только иметь в копилке хороший проверенный рецепт. Именно таким рецептом приготовления чуррос в Instagram поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona.

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Ингредиенты для теста

Молоко – 125 мл

Вода – 125 мл

Сливочное масло – 100 гр

Сахар – 10 гр

Щепотка соли

Мука – 150 гр

Яйца – 4-5 шт

Подсолнечное масло

Сахарная пудра

Ингредиенты для карамельного соуса

Сахар – 100 гр

Сливки жирностью от 30% – 100 мл

Сгущенка – 50 гр

Сливочное масло – 80 гр

Щепотка соли

Способ приготовления

1. Готовим заварное тесто. В сотейник выливаем молоко, воду, кладем сливочное масло, соль и сахар. Доводим до кипения. Масло должно хорошо соединиться с молоком и водой.

2. Сразу добавляем всю муку и активно перемешиваем лопаткой, не снимая с огня. Тесто нужно немного подсушить, на это уйдет несколько минут.

3. Перекладываем тесто в миску, даем немного остыть.

4. Разбиваем яйца и смешиваем их вместе.

5. Добавляем яйца в тесто и смешиваем с помощью блендера. Тесто должно плавно медленно стекать вниз. Если тесто получилось слишком густое, можно добавить еще одно яйцо.

6. Большое количество растительного масла хорошо разогреть в кастрюле. Тесто поместить в кондитерский мешок.

7. Палочки теста отправляем в горячее масло. Как только одна сторона станет золотистого цвета, палочки нужно перевернуть и обжарить с другой.

8. Вынимаем чуррос из масла и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы получилось лишнее.

9. Для приготовления карамельного соуса отправляем к сотейнику сахар, сливочное масло горячие сливки и сгущенку. Перемешиваем до однородности и убираем из огня. Когда соус остынет, он станет гораздо гуще.

10. Присыпаем чуррос сахарной пудрой и подаем вместе с соусом.

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