Чуррос: что это такое и как приготовить дома невероятно вкусный десерт родом из Испании
Чуррос – традиционный испанский десерт, изготовленный из заварного теста и обжаренный в масле. Внешне этот десерт чем-то напоминает привычные нам эклеры, и готовится он из схожих ингредиентов.
Приготовление чуррос не займет много времени и не требует специфических навыков. Достаточно только иметь в копилке хороший проверенный рецепт. Именно таким рецептом приготовления чуррос в Instagram поделилась фудблогер с ником thefoodhub.by_ilona.
Ингредиенты для теста
- Молоко – 125 мл
- Вода – 125 мл
- Сливочное масло – 100 гр
- Сахар – 10 гр
- Щепотка соли
- Мука – 150 гр
- Яйца – 4-5 шт
- Подсолнечное масло
- Сахарная пудра
Ингредиенты для карамельного соуса
- Сахар – 100 гр
- Сливки жирностью от 30% – 100 мл
- Сгущенка – 50 гр
- Сливочное масло – 80 гр
- Щепотка соли
Способ приготовления
1. Готовим заварное тесто. В сотейник выливаем молоко, воду, кладем сливочное масло, соль и сахар. Доводим до кипения. Масло должно хорошо соединиться с молоком и водой.
2. Сразу добавляем всю муку и активно перемешиваем лопаткой, не снимая с огня. Тесто нужно немного подсушить, на это уйдет несколько минут.
3. Перекладываем тесто в миску, даем немного остыть.
4. Разбиваем яйца и смешиваем их вместе.
5. Добавляем яйца в тесто и смешиваем с помощью блендера. Тесто должно плавно медленно стекать вниз. Если тесто получилось слишком густое, можно добавить еще одно яйцо.
6. Большое количество растительного масла хорошо разогреть в кастрюле. Тесто поместить в кондитерский мешок.
7. Палочки теста отправляем в горячее масло. Как только одна сторона станет золотистого цвета, палочки нужно перевернуть и обжарить с другой.
8. Вынимаем чуррос из масла и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы получилось лишнее.
9. Для приготовления карамельного соуса отправляем к сотейнику сахар, сливочное масло горячие сливки и сгущенку. Перемешиваем до однородности и убираем из огня. Когда соус остынет, он станет гораздо гуще.
10. Присыпаем чуррос сахарной пудрой и подаем вместе с соусом.
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