Так красную рыбу вы еще не солили: рецепт, для которого понадобится коньяк

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Так красную рыбу вы еще не солили: рецепт, для которого понадобится коньяк

Засоленная красная рыба – идеальный ингредиент для бутербродов на любой случай. А если воспользоваться следующей технологией – вы сможете использовать готовый продукт уже через 24 часа. Особый ингредиент, который нужно добавить – коньяк.

Идея приготовления засоленной красной рыбы с коньяком опубликована на странице фудблогера Инны Каланчи (inna_kalancha) в Instagram. Всё очень элементарно.

Так красную рыбу вы еще не солили: рецепт, для которого понадобится коньяк

Ингредиенты:

  • соль – 2 ст.л.
  • сахар – 1 ст.л.
  • коньяк – 1 ст.л.

Способ приготовления:

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Так красную рыбу вы еще не солили: рецепт, для которого понадобится коньяк

1. Засыпать в мисочку соль.

2. Добавить сахар.

Так красную рыбу вы еще не солили: рецепт, для которого понадобится коньяк

3. Влить коньяк.

Так красную рыбу вы еще не солили: рецепт, для которого понадобится коньяк

4. Все тщательно перемешать.

5. Выложить получившуюся смесь на рыбу.

Так красную рыбу вы еще не солили: рецепт, для которого понадобится коньяк

6. Хорошо растереть по всему кусочку.

7. Отправить в холодильник на 24 часа или в вакуумную посуду на 12 часов.

Так красную рыбу вы еще не солили: рецепт, для которого понадобится коньяк

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