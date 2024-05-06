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Так красную рыбу вы еще не солили: рецепт, для которого понадобится коньяк
Засоленная красная рыба – идеальный ингредиент для бутербродов на любой случай. А если воспользоваться следующей технологией – вы сможете использовать готовый продукт уже через 24 часа. Особый ингредиент, который нужно добавить – коньяк.
Идея приготовления засоленной красной рыбы с коньяком опубликована на странице фудблогера Инны Каланчи (inna_kalancha) в Instagram. Всё очень элементарно.
Ингредиенты:
- соль – 2 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
- коньяк – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Засыпать в мисочку соль.
2. Добавить сахар.
3. Влить коньяк.
4. Все тщательно перемешать.
5. Выложить получившуюся смесь на рыбу.
6. Хорошо растереть по всему кусочку.
7. Отправить в холодильник на 24 часа или в вакуумную посуду на 12 часов.
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