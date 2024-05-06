Засоленная красная рыба – идеальный ингредиент для бутербродов на любой случай. А если воспользоваться следующей технологией – вы сможете использовать готовый продукт уже через 24 часа. Особый ингредиент, который нужно добавить – коньяк.

Идея приготовления засоленной красной рыбы с коньяком опубликована на странице фудблогера Инны Каланчи (inna_kalancha) в Instagram. Всё очень элементарно.

Ингредиенты:

соль – 2 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

коньяк – 1 ст.л.

Способ приготовления:

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1. Засыпать в мисочку соль.

2. Добавить сахар.

3. Влить коньяк.

4. Все тщательно перемешать.

5. Выложить получившуюся смесь на рыбу.

6. Хорошо растереть по всему кусочку.

7. Отправить в холодильник на 24 часа или в вакуумную посуду на 12 часов.

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