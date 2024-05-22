Так обычные сосиски вы еще не готовили! Заверните их в лаваш и пожарьте в кляре
Если привычные отварные сосиски надоели – следующая идея приготовления – точно для вас. Чтобы сделать такое блюдо – понадобятся обычные шпажки, а также лаваш. После жарки сосиски получатся очень аппетитными и хрустящими.
Идея приготовления сосисок в лаваше на шпажках опубликована на странице фудблогера с ником zefirka recipes в Instgaram. Не забудьте о сыре.
Ингредиенты:
- сосиски молочные
- лаваш армянский
- сыр тостовый
- мука
- яйца
- панировочные сухари
- масло
Способ приготовления:
1. Лаваш порезать на прямоугольники, шириной, как сосиски.
2. На каждый кусочек выложить тостовый сыр, сосиску.
3. Закрутите в рулетик.
4. Нарезаем на 5-6 частей.
5. Каждую нанизать на деревянные шпажки.
6. На сковороду налить растительное масло.
7. Когда она нагреется – погрузить шпажки с сосисками в кляр: сначала в муку, затем в взбитое яйцо, а затем в панировочные сухари.
8. Жарить со всех сторон до румяности.
9. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впиталось все лишнее масло.
10. Подавать с кетчупом.
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