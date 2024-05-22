Если привычные отварные сосиски надоели – следующая идея приготовления – точно для вас. Чтобы сделать такое блюдо – понадобятся обычные шпажки, а также лаваш. После жарки сосиски получатся очень аппетитными и хрустящими.

Идея приготовления сосисок в лаваше на шпажках опубликована на странице фудблогера с ником zefirka recipes в Instgaram. Не забудьте о сыре.

Ингредиенты:

сосиски молочные

лаваш армянский

сыр тостовый

мука

яйца

панировочные сухари

масло

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Способ приготовления:

1. Лаваш порезать на прямоугольники, шириной, как сосиски.

2. На каждый кусочек выложить тостовый сыр, сосиску.

3. Закрутите в рулетик.

4. Нарезаем на 5-6 частей.

5. Каждую нанизать на деревянные шпажки.

6. На сковороду налить растительное масло.

7. Когда она нагреется – погрузить шпажки с сосисками в кляр: сначала в муку, затем в взбитое яйцо, а затем в панировочные сухари.

8. Жарить со всех сторон до румяности.

9. Выложить на бумажное полотенце, чтобы впиталось все лишнее масло.

10. Подавать с кетчупом.

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