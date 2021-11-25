Как выглядит суп из лука за 50$: Леся Никитюк показала визит в ресторан Gucci

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая сейчас отдыхает во Флоренции, посетила топовый ресторан Gucci – заведение со звездой Michelin от итальянского модного дома. Там она отведала суп из лука и выпила кофе. Подробностями поездки поделилась на своей странице в Instagram.

Со сторис звезды заметно, что порции в заведении довольно небольшие, хотя блюда очень вкусные. "Я думала, здесь подадут какие-то фитучины нормальные в сумочке Gucci, а не просто хлеб с маслом" – пошутила телеведущая.

Также она заказала известный луковый суп. Блюдо за 50$ подали в маленькой чашке с луковым шелушением.

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Звезду очень поразила изысканная посуда, и она даже захотела такую себе, а также непривычный и по-настоящему модный интерьер. Подача остальных блюд была очень эффектной. Шеф-повар мастерски полил соусом свой кулинарный шедевр прямо в зале. О статусе звезды Michelin становится известно сразу по приходу, ведь красная табличка стоит на видном месте у посетителей.

В одном из последних постов звезда прокомментировала свой поход в это заведение:

Ресторан Gucci кратко: очень дорого, очень вкусно, очень мало. Но это особенная атмосфера со звездой Michelin, девятью столиками и великолепным интерьером.

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