Даниэль Салем из дежурства в теробороне трогательно обратился к дочери

Украинский телеведущий программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Даниэль Салем, который вступил в территориальную оборону, чтобы защищать украинский народ от России, как и многие украинские звезды шоу-бизнеса и спорта, поделился трогательным видео с дочерью.

Салем опубликовал запись в Instagram, в котором заявил, что "нет прощения тому, кто хочет отнять у тебя твое". На видео телеведущий плачет и посылает воздушные поцелуи своей маленькой дочке, которая в ответ ему посылает их также.

"Нет прощения тому, кто хочет отнять у тебя твое. Нет прощения тому, кто убивает невинных. Нет прощения тому, кто разделяет близких на неопределенное время! Но ничего…Легко добытое счастье не может длиться долго. Поэтому мы сейчас пройдём все эти муки и насладимся нашей победой. На века! Насладимся всей Нашей страной с каждым Украинцем! А ты будешь мучиться вечность в этой жизни и в другой, в загробной, и это будет бесконечно", – написал под видео Салем.

Видео дня

Под трогательным видео поклонники и звезды оставили слова поддержки.

Ранее ведущий программы "Зірковий шлях" призвал людей помогать друг другу.

"Здравствуй, моя Украина, мало слов у меня, только одно могу сказать: помогайте друг другу чем можете, нашим солдатам сейчас нелегко по всей стране", – отметил ведущий канала "Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда "Квартала 95" Елена Кравец обратилась к КВНщикам из России и призвала актеров "что-то придумать", чтобы остановить войну в Украине.