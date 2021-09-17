Звезда Tik-Tok Даша Евтух поделилась рецептом самых вкусных грибных зраз

Грибы – прекрасные продукты, сезон которых в Украине сейчас в самом разгаре. Из них можно приготовить множество сытных и вкусных блюд, а если еще добавить к ним картофель – вы получите отличное жаркое, а также – вкуснейшие, ароматные и очень нежные зразы.

ТОП-блогер, звезда Tik-Tok Даша Евтух поделилась в Instagram-stories рецептом очень вкусных картофельных зраз с грибами, которые получатся просто великолепными.

Для начала отметим, что Даша Евтух входит в ТОП-5 самых популярных блогеров Украины, благодаря своей нетипичной подаче контента девушка стала любимицей миллионов.

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Ингредиенты для теста:

картофель – 6-7 шт.

сливочное масло – 50 г

яйца – 1 шт.

мука – 65 г

соль, перец – по вкусу

Начинка:

шампиньоны – 300 г

лук – 1 шт.

сливочное масло – 50 г

твердый сыр – 50-60 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте картофель, нарежьте кубиком и отварите до готовности. После – разомните до состояния пюре, дайте немного остыть и добавьте масло, соль, перец, муку, хорошо перемешайте. Грибы помойте и мелко нарежьте вместе с луком. На сковороде растопите масло и обжарьте их до золотистости, посолите по вкусу, добавьте немного перца, перемешайте и накройте крышкой, так тушите около 5 минут. Влажными руками формируем зразы – берем картофель, в середину выкладываем грибы и натертый сыр. Хорошо обваливаем в муке их и жарим на растительном масле. Переложите на тарелку, дайте немного остыть и можно подавать со сметаной.

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