Звезда Tik-Tok Даша Евтух поделилась рецептом самых вкусных грибных зраз
Грибы – прекрасные продукты, сезон которых в Украине сейчас в самом разгаре. Из них можно приготовить множество сытных и вкусных блюд, а если еще добавить к ним картофель – вы получите отличное жаркое, а также – вкуснейшие, ароматные и очень нежные зразы.
ТОП-блогер, звезда Tik-Tok Даша Евтух поделилась в Instagram-stories рецептом очень вкусных картофельных зраз с грибами, которые получатся просто великолепными.
Для начала отметим, что Даша Евтух входит в ТОП-5 самых популярных блогеров Украины, благодаря своей нетипичной подаче контента девушка стала любимицей миллионов.
Ингредиенты для теста:
картофель – 6-7 шт.
сливочное масло – 50 г
яйца – 1 шт.
мука – 65 г
соль, перец – по вкусу
Начинка:
шампиньоны – 300 г
лук – 1 шт.
сливочное масло – 50 г
твердый сыр – 50-60 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте картофель, нарежьте кубиком и отварите до готовности.
После – разомните до состояния пюре, дайте немного остыть и добавьте масло, соль, перец, муку, хорошо перемешайте.
Грибы помойте и мелко нарежьте вместе с луком.
На сковороде растопите масло и обжарьте их до золотистости, посолите по вкусу, добавьте немного перца, перемешайте и накройте крышкой, так тушите около 5 минут.
Влажными руками формируем зразы – берем картофель, в середину выкладываем грибы и натертый сыр.
Хорошо обваливаем в муке их и жарим на растительном масле.
Переложите на тарелку, дайте немного остыть и можно подавать со сметаной.
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