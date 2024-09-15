Чтобы приготовить вкусный пирог к чаю, даже не придется разогревать духовку. Вам понадобится обычная сковорода. На ней тесто прожарится очень быстро.

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Идея приготовления сладкого пирога к чаю на сковороде опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Для начинки отлично подойдут сливы.

Ингредиенты:

сливы – 200-300 г (или других ягод или фруктов)

масло

яйца – 2 шт.

соль – щепотка

сахар – 100 г

масло – 50 г

ванильный сахар или концентрат – 10 г

цедра лимона – 1/2 шт.

молоко – 150 г

мука – 220 г

разрыхлитель – 6 г

Способ приготовления:

1. Сливы порезать пополам и почистить от косточек.

2. Смазать дно сковородки и стенки маслом.

3. Выложить сливы в сковороду.

4. Смешать все ингредиенты теста и перемешать до однородности.

5. Залить сливы

6. Поставить сковороду на огонь и накрыть крышкой.

7. Выпекать 20 минут на медленном огне.

8. Накрыть пергаментом и доской и перевернуть.

9. Выпекать еще 15 –20 минут.

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