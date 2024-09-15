Даже не придется разогревать духовку: как приготовить быстрый пирог к чаю на сковородке
Чтобы приготовить вкусный пирог к чаю, даже не придется разогревать духовку. Вам понадобится обычная сковорода. На ней тесто прожарится очень быстро.
Идея приготовления сладкого пирога к чаю на сковороде опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Для начинки отлично подойдут сливы.
Ингредиенты:
- сливы – 200-300 г (или других ягод или фруктов)
- масло
- яйца – 2 шт.
- соль – щепотка
- сахар – 100 г
- масло – 50 г
- ванильный сахар или концентрат – 10 г
- цедра лимона – 1/2 шт.
- молоко – 150 г
- мука – 220 г
- разрыхлитель – 6 г
Способ приготовления:
1. Сливы порезать пополам и почистить от косточек.
2. Смазать дно сковородки и стенки маслом.
3. Выложить сливы в сковороду.
4. Смешать все ингредиенты теста и перемешать до однородности.
5. Залить сливы
6. Поставить сковороду на огонь и накрыть крышкой.
7. Выпекать 20 минут на медленном огне.
8. Накрыть пергаментом и доской и перевернуть.
9. Выпекать еще 15 –20 минут.
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