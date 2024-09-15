Даже не придется разогревать духовку: как приготовить быстрый пирог к чаю на сковородке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Даже не придется разогревать духовку: как приготовить быстрый пирог к чаю на сковородке

Чтобы приготовить вкусный пирог к чаю, даже не придется разогревать духовку. Вам понадобится обычная сковорода. На ней тесто прожарится очень быстро.

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Идея приготовления сладкого пирога к чаю на сковороде опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Для начинки отлично подойдут сливы.

Даже не придется разогревать духовку: как приготовить быстрый пирог к чаю на сковородке

Ингредиенты:

  • сливы – 200-300 г (или других ягод или фруктов)
  • масло
  • яйца – 2 шт.
  • соль – щепотка
  • сахар – 100 г
  • масло – 50 г
  • ванильный сахар или концентрат – 10 г
  • цедра лимона – 1/2 шт.
  • молоко – 150 г
  • мука – 220 г
  • разрыхлитель – 6 г

Способ приготовления:

Даже не придется разогревать духовку: как приготовить быстрый пирог к чаю на сковородке

1. Сливы порезать пополам и почистить от косточек.

2. Смазать дно сковородки и стенки маслом.

Даже не придется разогревать духовку: как приготовить быстрый пирог к чаю на сковородке

3. Выложить сливы в сковороду.

4. Смешать все ингредиенты теста и перемешать до однородности.

Даже не придется разогревать духовку: как приготовить быстрый пирог к чаю на сковородке

5. Залить сливы

6. Поставить сковороду на огонь и накрыть крышкой.

Даже не придется разогревать духовку: как приготовить быстрый пирог к чаю на сковородке

7. Выпекать 20 минут на медленном огне.

8. Накрыть пергаментом и доской и перевернуть.

Даже не придется разогревать духовку: как приготовить быстрый пирог к чаю на сковородке

9. Выпекать еще 15 –20 минут.

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