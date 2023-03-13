Що ви робите одразу після підйому з ліжка. Багато людей відповідають саме про вранішню склянку води. Вона може бути з теплою або холодною водою, з лимоном, імбиром, медом, або без них. У більшості ця звичка пов’язана з переконанням про надзвичайну корисність цієї вранішньої порції рідини. Спробуємо розібратись, чи так це насправді.

Більш ніж наполовину наше тіло складається з води. Це незамінна речовина, яку організм не може виробляти достатньо для своїх щоденних потреб. Для забезпечення його належного функціонування воду потрібно отримувати з їжею та напоями.

Усі органи та тканини постійно потребують надходження води, яка виконує численні функції, серед яких:

Транспортування поживних речовин. Вода забезпечує циркуляцію крові, яка переносить поживні речовини до клітин і видаляє з них кінцеві результати метаболічних процесів.

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Терморегуляція. Завдяки великій теплоємності вода обмежує зміни температури тіла як у теплому, так і в холодному середовищі.

Змащування. Вода допомагає змащувати суглоби та є важливим елементом секретів, внутрішньоклітинної та міжклітинної рідини організму, включаючи слину, сечу та слизову оболонку шлунка, кишківника та дихальних шляхів.

Амортизація. Захищає органи та тканини, допомагаючи підтримувати форму клітин.

Щодня організм втрачає воду через піт, дихання, сечу та випорожнення. Якщо ви не вживаєте достатньо води протягом дня, щоб компенсувати ці втрати, це може призвести до зневоднення, що пов’язано з багатьма шкідливими наслідками для здоров’я. Водний баланс передбачає, що організм має отримувати стільки ж води, скільки втрачає.

Існує популярна думка, що вживання води вранці має більші переваги для здоров’я, ніж в інший час дня. Розберемо найпоширеніші уявлення і твердження, аргументи на їхню користь та відповідні результати наукових досліджень.

ВЖИВАННЯ ВОДИ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПРОБУДЖЕННЯ ДОПОМАГАЄ НЕВІДКЛАДНІЙ ГІДРАТАЦІЇ ОРГАНІЗМУ

Оскільки вночі ми не вживаємо рідини і вранці сеча, як правило, темніша, багато людей вважають, що вони прокидаються зневодненими. Однак це напівправда, оскільки колір сечі не обов’язково є показником рівня гідратації.

Одне дослідження за участю 164 здорових дорослих аналізувало коливання рівнів гідратації та споживання води.

Було встановлено, що споживання води було вищим протягом перших 6 годин після пробудження, що не позначилося на рівні гідратації. Більше споживання води може розбавити сечу, спричиняючи її світліший або прозоріший колір, навіть при зневодненні. І навпаки, темніший колір ранкової сечі не обов’язково є ознакою зневоднення.

При дефіциті води організм використовує потужний сигнал – спрагу, його вплив однаково ефективний у різний час протягом дня.

СКЛЯНКА ВОДИ ПЕРЕД СНІДАНКОМ ЗМЕНШУЄ СПОЖИВАННЯ КАЛОРІЙ ПРОТЯГОМ ДНЯ

Споживання великої кількості води збільшує відчуття ситості, а отже допомагає зменшити щоденне споживання калорій. Водночас цей ефект не стосується винятково пиття води зранку.

Одне дослідження показало, що вживання води перед сніданком зменшує споживання калорій під час вранішнього прийому їжі на 13%. В іншому спостереженні отримали схожі результати, коли учасники пили воду за 30 хвилин до обіду. В обох дослідженнях науковці дійшли висновку, що здатність води зменшувати споживання калорій під час наступного прийому їжі була достовірно ефективною лише для людей старшого віку.

ВЖИВАННЯ ВОДИ ВРАНЦІ СПРИЯЄ ВТРАТІ ВАГИ

Взаємозв’язок між водою та втратою ваги частково пояснюється її термогенним ефектом, який пояснюється енерговитратами, необхідними для зігрівання холодної води в травному тракті після вживання.

Дослідження показують, що індукований водою термогенез має потенціал для збільшення швидкості метаболізму в організм дорослих на 24–30%, і цей ефект триває близько 60 хвилин. Так, збільшення щоденного споживання води на 1,5 літра призводить до спалювання додаткових 48 калорій. За рік це становить близько 17 000 спалених додаткових калорій. Це підтверджено науковими дослідженнями, але немає жодних доказів, що цей ефект стосується лише вживання води вранці.

ВЖИВАННЯ ВОДИ ПІСЛЯ ПРОБУДЖЕННЯ ПОКРАЩУЄ РОЗУМОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Зневоднення пов’язане зі зниженням розумової діяльності, коли виконання завдань, таких як запам’ятовування або засвоєння нової інформації, стає важчим. Легке зневоднення, що відповідає 1–2% маси тіла, може негативно вплинути на пильність, концентрацію, короткочасну пам’ять і фізичну працездатність.

Для покращення розумової активності часто рекомендують випити склянку води після пробудження. Однак наслідки легкого зневоднення можна усунути, випивши воду у будь-який час дня – і знову ж таки, немає жодних доказів щодо переваг пиття води саме зранку.

ВЖИВАННЯ ВОДИ ВРАНЦІ ДОПОМАГАЄ "ВИВЕСТИ ТОКСИНИ" ТА ПОКРАЩУЄ ЗДОРОВ’Я ШКІРИ

Нирки є основними регуляторами балансу рідини, і для видалення відходів із кровотоку їм потрібна вода. Проте здатність нирок очищати тіло визначається кількістю присутньої речовини, яку треба видалити, а не графіком споживання води.

Якщо речовина присутня в більшій кількості, ніж нирки можуть толерувати, вони збільшують продукцію сечі. Це називається осмотичним діурезом і відрізняється від водного діурезу, що виникає, якщо пити забагато води.

Також вважається, що питна вода покращує здоров'я шкіри. Дійсно, шкіра містить приблизно 30% води. Хоча сильне зневоднення може знизити її тургор та спричинити сухість, недостатньо доказів на підтримку того, що вживання води зранку зволожує шкіру.

Найкраще вранці пити гарячу воду

Тепла вода може сприяти травленню у тих, хто має проблеми з проходженням їжі та рідини зі стравоходу в шлунок. Однак дослідження показують, що вживання теплої води за певних умов може перешкоджати адекватній гідратації.

В одному дослідженні змоделювали довгу прогулянку пустелею. Люди, яким давали воду температурою 40°C, пили її менше, ніж ті, кому давали воду температурою 15°C. Зменшення споживання води призвело до втрати приблизно 3% маси тіла в групі, яка брала теплу воду, що підвищило ризик зневоднення. Навпаки, ті, хто пив більш холодну воду, збільшили рівень споживання на 120%.

Питна вода має численні переваги для здоров’я, незалежно від температури. Поки ви слідкуєте за водним балансом, не має великої різниці, п’єте ви склянку води зранку чи в будь-який інший час доби. Переконайтеся, що ви споживаєте її достатньо та пийте воду щоразу, коли відчуваєте спрагу.