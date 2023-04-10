Дерун под мясом по-французски: рецепт сытного блюда для праздничного стола и на каждый день
Блюда из картофеля могут быть самыми простыми, начиная от пюре и жареного картофеля, заканчивая сытными и вкусными салатами, дерунами с начинкой, зразами, пирогами, варениками и запеканками.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного деруна под мясом по-французски, которые будет идеальным вариантом сытного блюда для праздничного стола и на каждый день.
Ингредиенты:
- картофель – 6-7 шт.
- яйца – 2 шт.
- мука – 1 ст. л.
- лук – 2 шт.
- сметана или майонез – 1 ст. л.
- мясо (биток)
- твердый сыр – 100 г
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Натрите картофель и один лук, добавьте яйца, муку, сметану и хорошо перемешайте.
2. Мясо хорошо отбейте, посолите, поперчите.
3. Выложите на противень картофельную смесь, далее битки, лук порезанный кольцами, присыпьте тертым сыром, сверху смажьте майонезом и запекайте 40-45 минут при 190 С.
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