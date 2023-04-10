Дерун под мясом по-французски: рецепт сытного блюда для праздничного стола и на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Рецепт блюда

Блюда из картофеля могут быть самыми простыми, начиная от пюре и жареного картофеля, заканчивая сытными и вкусными салатами, дерунами с начинкой, зразами, пирогами, варениками и запеканками. 

Что приготовить из картофеля

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного деруна под мясом по-французски, которые будет идеальным вариантом сытного блюда для праздничного стола и на каждый день. 

Рецепт сытного блюда из мяса и картофеля
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Ингредиенты: 

  • картофель – 6-7 шт. 
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 1 ст. л.
  • лук – 2 шт.
  • сметана или майонез – 1 ст. л.
  • мясо (биток)
  • твердый сыр – 100 г
  • соль, перец – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Натрите картофель и один лук, добавьте яйца, муку, сметану и хорошо перемешайте. 

Основа для блюда

2. Мясо хорошо отбейте, посолите, поперчите.

Приготовление блюда

3. Выложите на противень картофельную смесь, далее битки, лук порезанный кольцами, присыпьте тертым сыром, сверху смажьте майонезом и запекайте 40-45 минут при 190 С. 

Готовый дерун под мясом

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