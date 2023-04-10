Блюда из картофеля могут быть самыми простыми, начиная от пюре и жареного картофеля, заканчивая сытными и вкусными салатами, дерунами с начинкой, зразами, пирогами, варениками и запеканками.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного деруна под мясом по-французски, которые будет идеальным вариантом сытного блюда для праздничного стола и на каждый день.

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Ингредиенты:

картофель – 6-7 шт.

яйца – 2 шт.

мука – 1 ст. л.

лук – 2 шт.

сметана или майонез – 1 ст. л.

мясо (биток)

твердый сыр – 100 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Натрите картофель и один лук, добавьте яйца, муку, сметану и хорошо перемешайте.

2. Мясо хорошо отбейте, посолите, поперчите.

3. Выложите на противень картофельную смесь, далее битки, лук порезанный кольцами, присыпьте тертым сыром, сверху смажьте майонезом и запекайте 40-45 минут при 190 С.

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