Деруны по-новому для сытного и бюджетного ужина: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,1 т.
Деруны по-новому для сытного и бюджетного ужина: самый простой рецепт

Деруны – очень простое и вкусное блюдо из картофеля, которое очень просто и быстро готовится. Для яркого вкуса в основу можно добавить тертый твердый сыр, мясной фарш.

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Домашние деруны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и золотистых дерунов, которые не будут серыми.

Рецепт дерунов

Ингредиенты:

  • луковица
  • картофель – 4 шт.
  • соль, перец
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. муки
  • сметана

Способ приготовления:

1. На большой терке натрите лук и картофель, солим, добавьте перец, яйцо, муку и хорошо перемешайте.

Основа для дерунов

2. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и выложите по одной столовой ложке картофельного теста, жарьте деруны на небольшом огне по 2-3 минутки с каждой стороны до золотистой корочки.

Приготовление дерунов

3. Готовые деруны перекладываем на бумажное полотенце, чтобы он впитал лишнее масло.

Готовые деруны

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