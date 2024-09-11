Деруны – очень простое и вкусное блюдо из картофеля, которое очень просто и быстро готовится. Для яркого вкуса в основу можно добавить тертый твердый сыр, мясной фарш.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и золотистых дерунов, которые не будут серыми.

Ингредиенты:

луковица

картофель – 4 шт.

соль, перец

1 яйцо

2 ст.л. муки

сметана

Способ приготовления:

1. На большой терке натрите лук и картофель, солим, добавьте перец, яйцо, муку и хорошо перемешайте.

2. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и выложите по одной столовой ложке картофельного теста, жарьте деруны на небольшом огне по 2-3 минутки с каждой стороны до золотистой корочки.

3. Готовые деруны перекладываем на бумажное полотенце, чтобы он впитал лишнее масло.

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