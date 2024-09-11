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Деруны по-новому для сытного и бюджетного ужина: самый простой рецепт
Деруны – очень простое и вкусное блюдо из картофеля, которое очень просто и быстро готовится. Для яркого вкуса в основу можно добавить тертый твердый сыр, мясной фарш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и золотистых дерунов, которые не будут серыми.
Ингредиенты:
- луковица
- картофель – 4 шт.
- соль, перец
- 1 яйцо
- 2 ст.л. муки
- сметана
Способ приготовления:
1. На большой терке натрите лук и картофель, солим, добавьте перец, яйцо, муку и хорошо перемешайте.
2. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом и выложите по одной столовой ложке картофельного теста, жарьте деруны на небольшом огне по 2-3 минутки с каждой стороны до золотистой корочки.
3. Готовые деруны перекладываем на бумажное полотенце, чтобы он впитал лишнее масло.
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