Одно из лучших блюд из картофеля – деруны, которые можно готовить по-разному с начинкой или соусом. Это сытное, полноценное блюдо на обед или ужин, которым можно накормить всю семью.

Фудблогер Юлия с ником juli_co.ok на своей странице в Instagram поделилась рецептом дерунов с луком, шкварками и сметанным соусом.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

яйца – 1 шт

мука – 1 ст. л.

соль, перец

чеснок – 4 зубчика

жареный лук и шкварки (для подачи)

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Соус:

сметана 15%

свежий огурец

чеснок – 4-5 зубчиков

зелень (укроп или петрушка)

соль за перец

Способ приготовления:

1. Натереть картофель на терке, после нужно смолоть массу погружным блендером и отжать лишнюю жидкость.

2. В полученную картофельную массу добавить яйцо, муку и специи. Перемешать.

3. Пожарить драники.

4. Пожарить лук и шкварки для подачи.

5. Для приготовления соуса нужно измельчить чеснок, огурец и зелень. Смешать все нужные ингредиенты до однородности.

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