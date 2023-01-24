Деруны по-новому: как вкусно приготовить и подать привычное блюдо
Одно из лучших блюд из картофеля – деруны, которые можно готовить по-разному с начинкой или соусом. Это сытное, полноценное блюдо на обед или ужин, которым можно накормить всю семью.
Фудблогер Юлия с ником juli_co.ok на своей странице в Instagram поделилась рецептом дерунов с луком, шкварками и сметанным соусом.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- яйца – 1 шт
- мука – 1 ст. л.
- соль, перец
- чеснок – 4 зубчика
- жареный лук и шкварки (для подачи)
Соус:
- сметана 15%
- свежий огурец
- чеснок – 4-5 зубчиков
- зелень (укроп или петрушка)
- соль за перец
Способ приготовления:
1. Натереть картофель на терке, после нужно смолоть массу погружным блендером и отжать лишнюю жидкость.
2. В полученную картофельную массу добавить яйцо, муку и специи. Перемешать.
3. Пожарить драники.
4. Пожарить лук и шкварки для подачи.
5. Для приготовления соуса нужно измельчить чеснок, огурец и зелень. Смешать все нужные ингредиенты до однородности.
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