Деруны по-новому: как вкусно приготовить и подать привычное блюдо

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
363
Деруны по-новому: как вкусно приготовить и подать привычное блюдо

Одно из лучших блюд из картофеля – деруны, которые можно готовить по-разному с начинкой или соусом. Это сытное, полноценное блюдо на обед или ужин, которым можно накормить всю семью.

Фудблогер Юлия с ником juli_co.ok на своей странице в Instagram поделилась рецептом дерунов с луком, шкварками и сметанным соусом.

Рецепт дерунов с луком, шкварками и сметанным соусом

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг
  • яйца – 1 шт
  • мука – 1 ст. л.
  • соль, перец
  • чеснок – 4 зубчика
  • жареный лук и шкварки (для подачи)
Видео дня

Соус:

  • сметана 15%
  • свежий огурец
  • чеснок – 4-5 зубчиков
  • зелень (укроп или петрушка)
  • соль за перец
Деруны из картофеля

Способ приготовления:

1. Натереть картофель на терке, после нужно смолоть массу погружным блендером и отжать лишнюю жидкость.

2. В полученную картофельную массу добавить яйцо, муку и специи. Перемешать.

Деруны со шкварками и луком

3. Пожарить драники.

4. Пожарить лук и шкварки для подачи.

Деруны со сметаной

5. Для приготовления соуса нужно измельчить чеснок, огурец и зелень. Смешать все нужные ингредиенты до однородности.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты