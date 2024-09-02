Картофельные деруны – одно из самых вкусных и сытных блюд из картофеля, которое можно готовить с мясной и сырной начинкой. Для того, чтобы картофель не был темным, нужно добавить луковый сок.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных картофельных дерунов с грибным соусом.

Ингредиенты:

700 г очищенного картофеля

1 яйцо

1 зубчик чеснока

1 луковица

1 ст.л. сметаны с горкой

2,5 ст.л муки

растительное масло

Соус:

1/2 лука

200 г шампиньонов

1 зубчик чеснока

200 г жирных сливок

мускатный орех, соль

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Натрите картофель, лук, добавьте яйцо, тертый чеснок, сметану и муку, перемешайте.

2. Пожарьте деруны.

3. Грибы пожарьте с луком и специями, добавьте сливки, готовьте минут 10.

Подавайте деруны с грибным соусом!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: