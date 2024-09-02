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Деруны по-новому: рецепт сытного и вкусного блюда
Картофельные деруны – одно из самых вкусных и сытных блюд из картофеля, которое можно готовить с мясной и сырной начинкой. Для того, чтобы картофель не был темным, нужно добавить луковый сок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных картофельных дерунов с грибным соусом.
Ингредиенты:
- 700 г очищенного картофеля
- 1 яйцо
- 1 зубчик чеснока
- 1 луковица
- 1 ст.л. сметаны с горкой
- 2,5 ст.л муки
- растительное масло
Соус:
- 1/2 лука
- 200 г шампиньонов
- 1 зубчик чеснока
- 200 г жирных сливок
- мускатный орех, соль
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Натрите картофель, лук, добавьте яйцо, тертый чеснок, сметану и муку, перемешайте.
2. Пожарьте деруны.
3. Грибы пожарьте с луком и специями, добавьте сливки, готовьте минут 10.
Подавайте деруны с грибным соусом!
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