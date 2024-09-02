Деруны по-новому: рецепт сытного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,9 т.
Рецепт блюда

Картофельные деруны – одно из самых вкусных и сытных блюд из картофеля, которое можно готовить с мясной и сырной начинкой. Для того, чтобы картофель не был темным, нужно добавить луковый сок.

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Вкусные деруны с грибами

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных картофельных дерунов с грибным соусом. 

Рецепт дерунов

Ингредиенты: 

  • 700 г очищенного картофеля
  • 1 яйцо
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 луковица
  • 1 ст.л. сметаны с горкой
  • 2,5 ст.л муки
  • растительное масло

Соус:

  • 1/2 лука
  • 200 г шампиньонов
  • 1 зубчик чеснока
  • 200 г жирных сливок
  • мускатный орех, соль
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Натрите картофель, лук, добавьте яйцо, тертый чеснок, сметану и муку, перемешайте.

Тесто для дерунов

2. Пожарьте деруны.

Жареные деруны

3. Грибы пожарьте с луком и специями, добавьте сливки, готовьте минут 10.

Грибной соус

Подавайте деруны с грибным соусом!

Готовые деруны

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