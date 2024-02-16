Деруны с икрой лосося: прекрасное сочетание, которое сделает привычное блюдо изысканным

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Деруны с икрой лосося: прекрасное сочетание, которое сделает привычное блюдо изысканным

Драники – это давно привычное для всех блюдо. Поэтому хозяйки пытаются его всячески разнообразить.

Именно таким принципом пользовалась фудблогер с ником polli_cooking. В своем Instagram она опубликовала рецепт дранов с икрой лосося. Этот ингредиент придаст блюду необычные мотивы и сделает его изысканным.

Деруны с икрой лосося: прекрасное сочетание, которое сделает привычное блюдо изысканным

Ингредиенты

  • Лук – 1 шт
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  • Картофель – 4 шт
  • Соль
  • Перец
  • Яйцо – 1 шт
  • Мука – 2 ст.л.
  • Сметана
  • Икра горбуши

Способ приготовления

1. Картофель и луком натираем на большой терке.

Деруны с икрой лосося: прекрасное сочетание, которое сделает привычное блюдо изысканным

2. Добавляем соль, перец, яйцо, муку и тщательно перемешиваем.

Деруны с икрой лосося: прекрасное сочетание, которое сделает привычное блюдо изысканным

3. На сковороде разогреваем подсолнечное масло и выкладываем жареные драники. Приблизительно по 1 ст.л.

Деруны с икрой лосося: прекрасное сочетание, которое сделает привычное блюдо изысканным

4. Обжариваем драники на среднем огне до образования золотистой корочки с обеих сторон.

5. Готовые драники перекладываем на бумажное полотенце, чтобы вышло лишнее масло.

Деруны с икрой лосося: прекрасное сочетание, которое сделает привычное блюдо изысканным

6. Подаем драники на стол, покрыв сверху слоем сметаны и икры.

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