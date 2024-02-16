Драники – это давно привычное для всех блюдо. Поэтому хозяйки пытаются его всячески разнообразить.

Именно таким принципом пользовалась фудблогер с ником polli_cooking. В своем Instagram она опубликовала рецепт дранов с икрой лосося. Этот ингредиент придаст блюду необычные мотивы и сделает его изысканным.

Ингредиенты

Лук – 1 шт

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Картофель – 4 шт

Соль

Перец

Яйцо – 1 шт

Мука – 2 ст.л.

Сметана

Икра горбуши

Способ приготовления

1. Картофель и луком натираем на большой терке.

2. Добавляем соль, перец, яйцо, муку и тщательно перемешиваем.

3. На сковороде разогреваем подсолнечное масло и выкладываем жареные драники. Приблизительно по 1 ст.л.

4. Обжариваем драники на среднем огне до образования золотистой корочки с обеих сторон.

5. Готовые драники перекладываем на бумажное полотенце, чтобы вышло лишнее масло.

6. Подаем драники на стол, покрыв сверху слоем сметаны и икры.

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