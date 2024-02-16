Деруны с икрой лосося: прекрасное сочетание, которое сделает привычное блюдо изысканным
Драники – это давно привычное для всех блюдо. Поэтому хозяйки пытаются его всячески разнообразить.
Именно таким принципом пользовалась фудблогер с ником polli_cooking. В своем Instagram она опубликовала рецепт дранов с икрой лосося. Этот ингредиент придаст блюду необычные мотивы и сделает его изысканным.
Ингредиенты
- Лук – 1 шт
- Картофель – 4 шт
- Соль
- Перец
- Яйцо – 1 шт
- Мука – 2 ст.л.
- Сметана
- Икра горбуши
Способ приготовления
1. Картофель и луком натираем на большой терке.
2. Добавляем соль, перец, яйцо, муку и тщательно перемешиваем.
3. На сковороде разогреваем подсолнечное масло и выкладываем жареные драники. Приблизительно по 1 ст.л.
4. Обжариваем драники на среднем огне до образования золотистой корочки с обеих сторон.
5. Готовые драники перекладываем на бумажное полотенце, чтобы вышло лишнее масло.
6. Подаем драники на стол, покрыв сверху слоем сметаны и икры.
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