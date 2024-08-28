Деруны – очень сытное и вкусно блюдо из картофеля, которое очень быстро и просто готовятся. Для того, чтобы они были более сытными, добавьте в основу мясной фарш, сыр.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных картофельных дерунов, с куриным филе и твердым сыром.

Ингредиенты:

400 г замороженного куриного филе или фарша

800 г картофеля

1 яйцо

1 ст.л. сметаны с горкой

1 маленький лук

2 зубчика чеснока

100 г твердого сыра

1/2 ч.л. соли, перец

масло

Соус:

сметана

укроп

паприка

сухой чеснок

соль

Способ приготовления:

1. Натрите картофель, замороженное филе и сыр.

2. Добавьте порезанный лук, чеснок, яйцо, сметану, перемешайте.

3. Пожарьте на сковороде деруны с двух сторон до золотистости.

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