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Деруны с начинкой: рецепт сытного блюда для всей семьи
Деруны – очень сытное и вкусно блюдо из картофеля, которое очень быстро и просто готовятся. Для того, чтобы они были более сытными, добавьте в основу мясной фарш, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных картофельных дерунов, с куриным филе и твердым сыром.
Ингредиенты:
- 400 г замороженного куриного филе или фарша
- 800 г картофеля
- 1 яйцо
- 1 ст.л. сметаны с горкой
- 1 маленький лук
- 2 зубчика чеснока
- 100 г твердого сыра
- 1/2 ч.л. соли, перец
- масло
Соус:
- сметана
- укроп
- паприка
- сухой чеснок
- соль
Способ приготовления:
1. Натрите картофель, замороженное филе и сыр.
2. Добавьте порезанный лук, чеснок, яйцо, сметану, перемешайте.
3. Пожарьте на сковороде деруны с двух сторон до золотистости.
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