Деруны с начинкой: рецепт сытного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
357
Деруны с начинкой: рецепт сытного блюда для всей семьи

Деруны – очень сытное и вкусно блюдо из картофеля, которое очень быстро и просто готовятся. Для того, чтобы они были более сытными, добавьте в основу мясной фарш, сыр.

Видео дня
Вкусные деруны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных картофельных дерунов, с куриным филе и твердым сыром.

Рецепт дерунов

Ингредиенты:

  • 400 г замороженного куриного филе или фарша
  • 800 г картофеля
  • 1 яйцо
  • 1 ст.л. сметаны с горкой
  • 1 маленький лук
  • 2 зубчика чеснока
  • 100 г твердого сыра
  • 1/2 ч.л. соли, перец
  • масло

Соус:

  • сметана
  • укроп
  • паприка
  • сухой чеснок
  • соль

Способ приготовления:

1. Натрите картофель, замороженное филе и сыр.

Ингредиенты для блюда

2. Добавьте порезанный лук, чеснок, яйцо, сметану, перемешайте.

Готовая основа для дерунов

3. Пожарьте на сковороде деруны с двух сторон до золотистости.

Деруны с соусом

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецептовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты