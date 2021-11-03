Деруны с оригинальными начинками: Татьяна Литвинова поделилась рецептами
Кто же не любит деруны, особенно хорошо прожаренные и со сметаной. А если к ним добавить необычные начинки, например, мясо, грибы, лук – вкус блюда раскроется совершенно по-новому.
Кулинар, судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале 3 рецептами вкусных и совершенно неожиданных начинок для дерунов, которые понравятся каждому.
Секреты приготовления от кулинара:
лук – он придаст вкус дерунам
после того, как натрете картофель – обязательно слейте лишнюю жидкость
соду добавьте в тесто для пышности
готовые деруны обязательно переложите на бумажное полотенце, чтобы лишний жир стек
Ингредиенты:
Картофель – 1200 г
Лук репчатый – 200 г
Яйцо – 2 шт.
Мука пшеничная – 4 ст. л.
Соль – 1 ч. л.
Перец черный – 0,5 ч. л.
Сода – 1 ч. л.
Масло растительное – 100 г
Начинка:
Фарш из куриных бедер – 450 г
Лук репчатый – 150 г
Соль – 0,5 ч. л.
Перец черный – 0,5 ч. л.
Сулугуни – 100 г
Способ приготовления:
Тесто: почистите картофель и лук, замочите их в воде. Переложите эти два ингредиента в блендер и взбейте, но можно и натереть на терке. Обязательно слейте лишнюю жидкость с картофеля.
Измельчите лук и добавьте к картофелю, туда же добавьте 2 яйца, соль, соду, перемешайте и 4 ст. л. муки, снова хорошо перемешайте.
Мясная начинка: застелите досточку пищевой пленкой, смажьте маслом, выложите готовый куриный фарш с жаренным луком на доску и сверху накройте его также пленкой. Далее – раскатайте его равным слоем при помощи скалки и, после – снимите пленку.
Классические деруны: хорошо разогрейте сковороду, налейте масло и ложкой выложите деруны. Обжарьте с двух сторон до золотистости и обязательно переложите на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.
Деруны с фаршем: на сковороду также ложкой выложите деруны, сверху ровный кусочек фарша, а на него снова тесто и хорошо обжарьте.
Деруны с сулугуни: на разогретую сковороду выложите ровным слоем тесто, когда оно прихватиться присыпьте щедро натертым сыром и сверху выложите аккуратно снова тесто и хорошо обжарьте.
Лучше всего все три вида дерунов подавать горячими, можно с зеленью и сметаной, будет очень вкусно, сытно и ароматно.