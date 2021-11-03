Деруны с оригинальными начинками: Татьяна Литвинова поделилась рецептами

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Татьяна Литвинова поделилась рецептом вкусных домашних дерунов

Кто же не любит деруны, особенно хорошо прожаренные и со сметаной. А если к ним добавить необычные начинки, например, мясо, грибы, лук – вкус блюда раскроется совершенно по-новому.

Кулинар, судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале 3 рецептами вкусных и совершенно неожиданных начинок для дерунов, которые понравятся каждому.

Картофельные деруны

Секреты приготовления от кулинара:

  • лук – он придаст вкус дерунам

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  • после того, как натрете картофель – обязательно слейте лишнюю жидкость

  • соду добавьте в тесто для пышности

  • готовые деруны обязательно переложите на бумажное полотенце, чтобы лишний жир стек

Ингредиенты:

Как вкусно и правильно приготовить деруны

  • Картофель – 1200 г

  • Лук репчатый – 200 г

  • Яйцо – 2 шт.

  • Мука пшеничная – 4 ст. л.

  • Соль – 1 ч. л.

  • Перец черный – 0,5 ч. л.

  • Сода – 1 ч. л.

  • Масло растительное – 100 г

Начинка:

Мясная начинка для дерунов

  • Фарш из куриных бедер – 450 г

  • Лук репчатый – 150 г

  • Соль – 0,5 ч. л.

  • Перец черный – 0,5 ч. л.

  • Сулугуни – 100 г

Способ приготовления:

Вкусные домашние деруны

  1. Тесто: почистите картофель и лук, замочите их в воде. Переложите эти два ингредиента в блендер и взбейте, но можно и натереть на терке. Обязательно слейте лишнюю жидкость с картофеля.

  2. Измельчите лук и добавьте к картофелю, туда же добавьте 2 яйца, соль, соду, перемешайте и 4 ст. л. муки, снова хорошо перемешайте.

  3. Мясная начинка: застелите досточку пищевой пленкой, смажьте маслом, выложите готовый куриный фарш с жаренным луком на доску и сверху накройте его также пленкой. Далее – раскатайте его равным слоем при помощи скалки и, после – снимите пленку.

  4. Классические деруны: хорошо разогрейте сковороду, налейте масло и ложкой выложите деруны. Обжарьте с двух сторон до золотистости и обязательно переложите на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.

  5. Деруны с фаршем: на сковороду также ложкой выложите деруны, сверху ровный кусочек фарша, а на него снова тесто и хорошо обжарьте.

  6. Деруны с сулугуни: на разогретую сковороду выложите ровным слоем тесто, когда оно прихватиться присыпьте щедро натертым сыром и сверху выложите аккуратно снова тесто и хорошо обжарьте.

Деруны с сулугуни

Лучше всего все три вида дерунов подавать горячими, можно с зеленью и сметаной, будет очень вкусно, сытно и ароматно.

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