Деруны с оригинальными начинками: Татьяна Литвинова поделилась рецептами

Кто же не любит деруны, особенно хорошо прожаренные и со сметаной. А если к ним добавить необычные начинки, например, мясо, грибы, лук – вкус блюда раскроется совершенно по-новому.

Кулинар, судья "МастерШеф" Татьяна Литвинова поделилась на своем YouTube-канале 3 рецептами вкусных и совершенно неожиданных начинок для дерунов, которые понравятся каждому.

Секреты приготовления от кулинара:

лук – он придаст вкус дерунам

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после того, как натрете картофель – обязательно слейте лишнюю жидкость

соду добавьте в тесто для пышности

готовые деруны обязательно переложите на бумажное полотенце, чтобы лишний жир стек

Ингредиенты:

Картофель – 1200 г

Лук репчатый – 200 г

Яйцо – 2 шт.

Мука пшеничная – 4 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Перец черный – 0,5 ч. л.

Сода – 1 ч. л.

Масло растительное – 100 г

Начинка:

Фарш из куриных бедер – 450 г

Лук репчатый – 150 г

Соль – 0,5 ч. л.

Перец черный – 0,5 ч. л.

Сулугуни – 100 г

Способ приготовления:

Тесто: почистите картофель и лук, замочите их в воде. Переложите эти два ингредиента в блендер и взбейте, но можно и натереть на терке. Обязательно слейте лишнюю жидкость с картофеля. Измельчите лук и добавьте к картофелю, туда же добавьте 2 яйца, соль, соду, перемешайте и 4 ст. л. муки, снова хорошо перемешайте. Мясная начинка: застелите досточку пищевой пленкой, смажьте маслом, выложите готовый куриный фарш с жаренным луком на доску и сверху накройте его также пленкой. Далее – раскатайте его равным слоем при помощи скалки и, после – снимите пленку. Классические деруны: хорошо разогрейте сковороду, налейте масло и ложкой выложите деруны. Обжарьте с двух сторон до золотистости и обязательно переложите на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Деруны с фаршем: на сковороду также ложкой выложите деруны, сверху ровный кусочек фарша, а на него снова тесто и хорошо обжарьте. Деруны с сулугуни: на разогретую сковороду выложите ровным слоем тесто, когда оно прихватиться присыпьте щедро натертым сыром и сверху выложите аккуратно снова тесто и хорошо обжарьте.

Лучше всего все три вида дерунов подавать горячими, можно с зеленью и сметаной, будет очень вкусно, сытно и ароматно.