Деруны, запеченные в горшке: вкусная интерпретация традиционного блюда
Деруны – это очень популярное основное блюдо, которое готовится из простых и бюджетных ингредиентов. Его подают со сметаной или всевозможными соусами. А также часто совершенствуют и подают в необычном виде.
Вот, например, фудблогер с ником bude_smachno_razom в TikTok рассказала рецепт приготовления запекающихся в горшке дерунов. В результате вы получите блюдо словно из печи.
Ингредиенты для дерунов
- Картофель – 6 шт
- Лук – 1 шт
- Яйца – 1 шт
- Соль
- Перец
- Масло для жарки
Ингредиенты для соуса
- Куриное филе – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Шампиньоны – 3-4 шт
- Сметана 20% – 100 гр
- Соль
- Перец
- Сыр твердый – 50 гр
Способ приготовления
1.Сначала готовим деруны. Натираем картофель и лук на мелкой терке.
2. Добавляем яйцо, соль и перец. Хорошо перемешиваем и обжариваем деруны на сковороде с маслом по бокам до золотистой корочки.
3. Для соуса нарезаем куриное филе, лук, шампиньоны.
4. Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем кусочки куриного филе, лук и шампиньоны.
5. В конце добавляем сметану, соль и перец.
6. Выкладываем готовые деруны в горшки чередуя слоями с соусом с грибами.
7. Затираем все сыром и запекаем в духовке при 180 ° 15-20 минут.
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