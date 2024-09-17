Деруны – это очень популярное основное блюдо, которое готовится из простых и бюджетных ингредиентов. Его подают со сметаной или всевозможными соусами. А также часто совершенствуют и подают в необычном виде.

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Вот, например, фудблогер с ником bude_smachno_razom в TikTok рассказала рецепт приготовления запекающихся в горшке дерунов. В результате вы получите блюдо словно из печи.

Ингредиенты для дерунов

Картофель – 6 шт

Лук – 1 шт

Яйца – 1 шт

Соль

Перец

Масло для жарки

Ингредиенты для соуса

Куриное филе – 1 шт

Лук – 1 шт

Шампиньоны – 3-4 шт

Сметана 20% – 100 гр

Соль

Перец

Сыр твердый – 50 гр

Способ приготовления

1.Сначала готовим деруны. Натираем картофель и лук на мелкой терке.

2. Добавляем яйцо, соль и перец. Хорошо перемешиваем и обжариваем деруны на сковороде с маслом по бокам до золотистой корочки.

3. Для соуса нарезаем куриное филе, лук, шампиньоны.

4. Разогреваем сковороду с маслом и обжариваем кусочки куриного филе, лук и шампиньоны.

5. В конце добавляем сметану, соль и перец.

6. Выкладываем готовые деруны в горшки чередуя слоями с соусом с грибами.

7. Затираем все сыром и запекаем в духовке при 180 ° 15-20 минут.

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