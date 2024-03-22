Для приготовления десертов не всегда нужно использовать тесто, его смело можно заменить печеньем или лавашом, кукурузными палочками и хлопьями.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из 4 ингредиентов, основа которого – печенье и сметанный крем!

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Ингредиенты:

сгущенка – 200 г

сметана – 400 г

шоколадное печенье – 250-300 г

молоко для пропитки – 100 мл

Способ приготовления:

1. Смешайте сметану и сгущенку, перемешайте.

2. На дно формы выложите печенье (каждое печенье смочите в молоке) и смажьте кремом слой.

3. Слоями выложите печенье\крем\печенье\крем, а в конце крем посыпьте измельченным печеньем.

Поставьте десерт в холодильник на 6-8 часов!

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