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Десерт без теста и выпечки за 5 минут: понадобится печенье и сгущенное молоко
Для приготовления десертов не всегда нужно использовать тесто, его смело можно заменить печеньем или лавашом, кукурузными палочками и хлопьями.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из 4 ингредиентов, основа которого – печенье и сметанный крем!
Ингредиенты:
- сгущенка – 200 г
- сметана – 400 г
- шоколадное печенье – 250-300 г
- молоко для пропитки – 100 мл
Способ приготовления:
1. Смешайте сметану и сгущенку, перемешайте.
2. На дно формы выложите печенье (каждое печенье смочите в молоке) и смажьте кремом слой.
3. Слоями выложите печенье\крем\печенье\крем, а в конце крем посыпьте измельченным печеньем.
Поставьте десерт в холодильник на 6-8 часов!
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