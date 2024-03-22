Десерт без теста и выпечки за 5 минут: понадобится печенье и сгущенное молоко

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Десерт без теста и выпечки за 5 минут: понадобится печенье и сгущенное молоко

Для приготовления десертов не всегда нужно использовать тесто, его смело можно заменить печеньем или лавашом, кукурузными палочками и хлопьями.

Печенье для приготовления торта

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного десерта из 4 ингредиентов, основа которого – печенье и сметанный крем!

Рецепт торта
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Ингредиенты:

  • сгущенка – 200 г
  • сметана – 400 г
  • шоколадное печенье – 250-300 г
  • молоко для пропитки – 100 мл

Способ приготовления:

1. Смешайте сметану и сгущенку, перемешайте.

Крем для десерта

2. На дно формы выложите печенье (каждое печенье смочите в молоке) и смажьте кремом слой.

Приготовление десерта из печенья

3. Слоями выложите печенье\крем\печенье\крем, а в конце крем посыпьте измельченным печеньем.

Приготовление десерта

Поставьте десерт в холодильник на 6-8 часов!

Готовый десерт

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