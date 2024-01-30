Если вы хотите приготовить вкусный десерт, но не хотите для этого использовать тесто, замените его творогом, добавьте ягоды, фрукты, печенье и вы получите нежный и легкий десерт.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта без выпечки, для приготовления которого нужно всего 3 ингредиента.

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Ингредиенты:

сыр кисломолочный (от 5% жирности) – 800 г

желатин быстрорастворимый – 30 гр+100 мл воды холодной

консервированные ананасы (сладкие) – 1 банка (580 гр стандартная банка: 200 мл сок ананасовый и ананас 380 г)

Способ приготовления:

1️. В желатин добавьте воду холодную, перемешайте и отставьте набухать.

2️. Кисломолочный сыр перебейте блендером до однородной консистенции, добавьте сок ананаса, жидкий желатин (растопите за 25 секунд в микроволновке или на водяной бане, но чтобы не был горячий), нарежьте небольшими кусочками ананасы и по желанию добавьте сахар.

3️. Переложите сырковую массу в форму, разровняйте, накройте пищевой пленкой и переставьте в холодильник до полного застывания.

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