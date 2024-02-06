Все мы с детства просто обожаем заварной крем. Многие готовы есть его ложкой, не добавляя больше ничего. Это действительно вкусный крем, на приготовление которого не нужно тратить много времени или дорогостоящих ингредиентов. С добавлением заварного крема готовят очень много разнообразных тортов и пирожных.

Но, пожалуй, самым простым десертом с использованием заварного крема есть тот, который недавно в Instagram опубликовал фудблогер Алекс Миль. Для его приготовления понадобится собственно заварной крем, обычное печенье и немного выдержки.

Видео дня

Ингредиенты

Молоко – 500 мл

Сахар – 50 гр

Ванильный сахар – 10 гр

Мука – 20 гр

Кукурузный крахмал – 20 гр

Сливочное масло – 50 гр

Соль – щепотка

Яйцо – 1 шт

Молочный шоколад – 120 гр + 10 мл масла

Шоколадное печенье – 200 гр

Способ приготовления

1. Вливаем молоко в кастрюлю, добавляем яйцо, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Хорошо перемешиваем.

2. Постепенно добавляем крахмал и муку. Перемешиваем венчиком, образуя однородную массу.

3. Ставим кастрюлю на огонь и постоянно перемешивая ее содержимое готовим к загустению.

4. Выключаем нагрев, добавляем масло, перемешиваем, пока оно не растопится, и оставляем остыть.

5. На дно формы выкладываем слой печенья. Сверху выкладываем слой крема и разравниваем его. Эти действия нужно повторить трижды.

6. Шоколад растапливаем на водяной бане, добавляем немного масла и перемешиваем.

7. Заливаем десерт растопленным шоколадом, разравниваем и отправляем в холодильник на 1-2 часа.

Также на OBOZ.UA есть и другие интересные рецепты: