Десерт из печенья и заварного крема: для тех, кто не любит проводить много времени на кухне
Все мы с детства просто обожаем заварной крем. Многие готовы есть его ложкой, не добавляя больше ничего. Это действительно вкусный крем, на приготовление которого не нужно тратить много времени или дорогостоящих ингредиентов. С добавлением заварного крема готовят очень много разнообразных тортов и пирожных.
Но, пожалуй, самым простым десертом с использованием заварного крема есть тот, который недавно в Instagram опубликовал фудблогер Алекс Миль. Для его приготовления понадобится собственно заварной крем, обычное печенье и немного выдержки.
Ингредиенты
- Молоко – 500 мл
- Сахар – 50 гр
- Ванильный сахар – 10 гр
- Мука – 20 гр
- Кукурузный крахмал – 20 гр
- Сливочное масло – 50 гр
- Соль – щепотка
- Яйцо – 1 шт
- Молочный шоколад – 120 гр + 10 мл масла
- Шоколадное печенье – 200 гр
Способ приготовления
1. Вливаем молоко в кастрюлю, добавляем яйцо, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Хорошо перемешиваем.
2. Постепенно добавляем крахмал и муку. Перемешиваем венчиком, образуя однородную массу.
3. Ставим кастрюлю на огонь и постоянно перемешивая ее содержимое готовим к загустению.
4. Выключаем нагрев, добавляем масло, перемешиваем, пока оно не растопится, и оставляем остыть.
5. На дно формы выкладываем слой печенья. Сверху выкладываем слой крема и разравниваем его. Эти действия нужно повторить трижды.
6. Шоколад растапливаем на водяной бане, добавляем немного масла и перемешиваем.
7. Заливаем десерт растопленным шоколадом, разравниваем и отправляем в холодильник на 1-2 часа.
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