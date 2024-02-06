Десерт из печенья и заварного крема: для тех, кто не любит проводить много времени на кухне

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Десерт из печенья и заварного крема: для тех, кто не любит проводить много времени на кухне

Все мы с детства просто обожаем заварной крем. Многие готовы есть его ложкой, не добавляя больше ничего. Это действительно вкусный крем, на приготовление которого не нужно тратить много времени или дорогостоящих ингредиентов. С добавлением заварного крема готовят очень много разнообразных тортов и пирожных.

Но, пожалуй, самым простым десертом с использованием заварного крема есть тот, который недавно в Instagram опубликовал фудблогер Алекс Миль. Для его приготовления понадобится собственно заварной крем, обычное печенье и немного выдержки.

Десерт из печенья и заварного крема: для тех, кто не любит проводить много времени на кухне
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Ингредиенты

  • Молоко – 500 мл
  • Сахар – 50 гр
  • Ванильный сахар – 10 гр
  • Мука – 20 гр
  • Кукурузный крахмал – 20 гр
  • Сливочное масло – 50 гр
  • Соль – щепотка
  • Яйцо – 1 шт
  • Молочный шоколад – 120 гр + 10 мл масла
  • Шоколадное печенье – 200 гр

Способ приготовления

1. Вливаем молоко в кастрюлю, добавляем яйцо, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Хорошо перемешиваем.

2. Постепенно добавляем крахмал и муку. Перемешиваем венчиком, образуя однородную массу.

Десерт из печенья и заварного крема: для тех, кто не любит проводить много времени на кухне

3. Ставим кастрюлю на огонь и постоянно перемешивая ее содержимое готовим к загустению.

4. Выключаем нагрев, добавляем масло, перемешиваем, пока оно не растопится, и оставляем остыть.

5. На дно формы выкладываем слой печенья. Сверху выкладываем слой крема и разравниваем его. Эти действия нужно повторить трижды.

Десерт из печенья и заварного крема: для тех, кто не любит проводить много времени на кухне

6. Шоколад растапливаем на водяной бане, добавляем немного масла и перемешиваем.

Десерт из печенья и заварного крема: для тех, кто не любит проводить много времени на кухне

7. Заливаем десерт растопленным шоколадом, разравниваем и отправляем в холодильник на 1-2 часа.

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