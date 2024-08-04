Сливочно-апельсиновый десерт – это именно то, что нужно, когда организм просит чего-нибудь сладкого, а на улице стоит невероятная жара.

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Как приготовить такой десерт точно знает фудблогер с ником zhuravlina cooking. Оказывается, в этом нет ничего сложного, говорит она в Instagram.

Ингредиенты для I слоя

Сливки – 500 мл

Сахар – 50 гр

Ванильный сахар – 10 гр

Желатин – 10 гр+50 мл воды

Ингредиенты для II слоя

Сок апельсиновый – 500 мл

Сахар – 50 гр

Желатин – 10-12 гр+50 мл

Способ приготовления

1. Желатин заливаем водой комнатной температуры и отставляем набухать.

2. Сливки залить в кастрюлю, добавить сахар, ванильный сахар и поставить на огонь.

3. Перемешивать на небольшом огне до полного растворения сахара, но не доводить до кипения. Температура должна быть до 50 градусов.

4. Добавить желатин набухший и перемешивать до полного растворения. Перелить в любую емкость и переложить в холодильник до полного застывания.

5. Для апельсинового слоя в кастрюлю наливаем апельсиновый сок, сахар и переставляем на небольшой огонь, постоянно помешивая до полного растворения сахара. Не доводить до кипения так же, как и 1 слой. Добавить набухший желатин и перемешать до полного растворения.

6. Охлаждаем жидкость, переливаем в емкость до 1 слоя. Переводим в холодильник до полного застывания.

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