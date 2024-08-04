Десерт из сливок и апельсинов: как легко приготовить и сделать освежающим
Сливочно-апельсиновый десерт – это именно то, что нужно, когда организм просит чего-нибудь сладкого, а на улице стоит невероятная жара.
Как приготовить такой десерт точно знает фудблогер с ником zhuravlina cooking. Оказывается, в этом нет ничего сложного, говорит она в Instagram.
Ингредиенты для I слоя
- Сливки – 500 мл
- Сахар – 50 гр
- Ванильный сахар – 10 гр
- Желатин – 10 гр+50 мл воды
Ингредиенты для II слоя
- Сок апельсиновый – 500 мл
- Сахар – 50 гр
- Желатин – 10-12 гр+50 мл
Способ приготовления
1. Желатин заливаем водой комнатной температуры и отставляем набухать.
2. Сливки залить в кастрюлю, добавить сахар, ванильный сахар и поставить на огонь.
3. Перемешивать на небольшом огне до полного растворения сахара, но не доводить до кипения. Температура должна быть до 50 градусов.
4. Добавить желатин набухший и перемешивать до полного растворения. Перелить в любую емкость и переложить в холодильник до полного застывания.
5. Для апельсинового слоя в кастрюлю наливаем апельсиновый сок, сахар и переставляем на небольшой огонь, постоянно помешивая до полного растворения сахара. Не доводить до кипения так же, как и 1 слой. Добавить набухший желатин и перемешать до полного растворения.
6. Охлаждаем жидкость, переливаем в емкость до 1 слоя. Переводим в холодильник до полного застывания.
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