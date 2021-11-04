Десерт из яблок за 20 минут с секретным ингредиентом: рецепт от Евгения Клопотенко

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
1,4 т.
Евгений Клопотенко поделился рецептом пикантного десерта

Осень – пора вкусных фруктов и овощей, которые сейчас наиболее полезны. Специалисты советуют есть много этих продуктов именно в сыром виде.

Но если вы все же хотите приготовить из них что-то вкусное и необычное, предлагаем вам запечь яблоки, но совершенно по-новому – со сгущенным молоком и солью, рецептом пикантного угощения поделился Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram.

Как вкусно и необычно приготовить яблоки
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Ингредиенты:

  • яблоки – 5 шт.

  • вареное сгущенное молоко – 5-6 ст. л.

  • соль – щепотка

Выбирать для этого блюда лучше не очень твердые яблоки

Способ приготовления:

  1. Помойте яблоки, срежьте верх и удалите ложкой или при помощи ножа сердцевину.

  2. Сгущенное молоко смешайте с солью и этой смесью нафаршируйте яблоки.

  3. Переложите в форму и отправьте в духовку при 180 С на 20-30 минут (в зависимости от сорта яблок).

Запеченные яблоки

Это блюдо понравится всем, кто любит кислое, сладкое и соленое.

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