Десерт из яблок за 20 минут с секретным ингредиентом: рецепт от Евгения Клопотенко

Осень – пора вкусных фруктов и овощей, которые сейчас наиболее полезны. Специалисты советуют есть много этих продуктов именно в сыром виде.

Но если вы все же хотите приготовить из них что-то вкусное и необычное, предлагаем вам запечь яблоки, но совершенно по-новому – со сгущенным молоком и солью, рецептом пикантного угощения поделился Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram.

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Ингредиенты:

яблоки – 5 шт.

вареное сгущенное молоко – 5-6 ст. л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

Помойте яблоки, срежьте верх и удалите ложкой или при помощи ножа сердцевину. Сгущенное молоко смешайте с солью и этой смесью нафаршируйте яблоки. Переложите в форму и отправьте в духовку при 180 С на 20-30 минут (в зависимости от сорта яблок).

Это блюдо понравится всем, кто любит кислое, сладкое и соленое.

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