Десерт из яблок за 20 минут с секретным ингредиентом: рецепт от Евгения Клопотенко
Осень – пора вкусных фруктов и овощей, которые сейчас наиболее полезны. Специалисты советуют есть много этих продуктов именно в сыром виде.
Но если вы все же хотите приготовить из них что-то вкусное и необычное, предлагаем вам запечь яблоки, но совершенно по-новому – со сгущенным молоком и солью, рецептом пикантного угощения поделился Евгений Клопотенко на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
яблоки – 5 шт.
вареное сгущенное молоко – 5-6 ст. л.
соль – щепотка
Способ приготовления:
Помойте яблоки, срежьте верх и удалите ложкой или при помощи ножа сердцевину.
Сгущенное молоко смешайте с солью и этой смесью нафаршируйте яблоки.
Переложите в форму и отправьте в духовку при 180 С на 20-30 минут (в зависимости от сорта яблок).
Это блюдо понравится всем, кто любит кислое, сладкое и соленое.
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