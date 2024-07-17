Сезон арбуза в разгаре. И именно эта сочная ягода может вас спасти от невыносимой летней жары. Из арбуза можно сделать прохладный и вкусный сорбет. для которого вам понадобится всего 3 простых ингредиента,

Видео дня

Идея приготовления освежающего прохладного сорбета из арбуза опубликована на странице шеф-повара Валентины Саенко (valya saenko) в Instagram. Даже вкуснее мороженого.

Ингредиенты:

арбуз – 500 г

мед – 2 ст.л.

сок лайма или лимона

Способ приготовления:

1. Арбуз почистить от кожуры и семян.

2. Нарезать на кубики и заморозить.

3. Положить замороженный арбуз в чашу блендера.

4. Добавить мед, сок лимона и взбить до однородности.

5. Переложить будущий сорбет в контейнер и заморозить.

6. Также вкусно добавить немного цедры и мяты для свежести.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: