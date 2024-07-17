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Десерт, который спасет от летней жары! Освежающий сорбет из арбуза
Сезон арбуза в разгаре. И именно эта сочная ягода может вас спасти от невыносимой летней жары. Из арбуза можно сделать прохладный и вкусный сорбет. для которого вам понадобится всего 3 простых ингредиента,
Идея приготовления освежающего прохладного сорбета из арбуза опубликована на странице шеф-повара Валентины Саенко (valya saenko) в Instagram. Даже вкуснее мороженого.
Ингредиенты:
- арбуз – 500 г
- мед – 2 ст.л.
- сок лайма или лимона
Способ приготовления:
1. Арбуз почистить от кожуры и семян.
2. Нарезать на кубики и заморозить.
3. Положить замороженный арбуз в чашу блендера.
4. Добавить мед, сок лимона и взбить до однородности.
5. Переложить будущий сорбет в контейнер и заморозить.
6. Также вкусно добавить немного цедры и мяты для свежести.
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