Популярный десерт "Птичье молоко" – это вкус, знакомый многим с детства благодаря нежному молочному суфле в шоколаде. Также его очень легко приготовить из творога и желатина всего за 20 минут. И что интересно, десерт не нужно выпекать.

В одном из кулинарных блогов (anny.cooking) в Instagram был опубликован рецепт творожного десерта "Птичье молоко" с желатином и шоколадной глазурью.

Ингредиенты на форму 25*11*7см:

желатин – 25 г + молоко – 150 мл

творог – 350 г

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сгущенка – 200 г

жирные сливки 33% – 200 мл

шоколад – 150 г + масло растительное – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Желатин смешать с молоком и оставить до набухания.

2. Холодные сливки взбить миксером до плотных пиков.

3. Отдельно взбить творог и сгущенку блендером.

4. Готовый желатин растопить в микроволновке или водяной бане, добавить в творожную массу и еще раз взбить до однородности.

5. К творожной массе добавить взбитые сливки, быстро перемешать силиконовой лопаткой и вылить массу в смазанную маслом форму. Оставить в холодильнике на 2 часа.

6. Для приготовления глазури нужно растопить шоколад с растительным маслом и полить десерт сверху. Оставить еще раз в холодильнике на 2-3 часа.

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