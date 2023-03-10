Десерт "Птичье молоко" без выпечки за 20 минут: рецепт с желатином
Популярный десерт "Птичье молоко" – это вкус, знакомый многим с детства благодаря нежному молочному суфле в шоколаде. Также его очень легко приготовить из творога и желатина всего за 20 минут. И что интересно, десерт не нужно выпекать.
В одном из кулинарных блогов (anny.cooking) в Instagram был опубликован рецепт творожного десерта "Птичье молоко" с желатином и шоколадной глазурью.
Ингредиенты на форму 25*11*7см:
- желатин – 25 г + молоко – 150 мл
- творог – 350 г
- сгущенка – 200 г
- жирные сливки 33% – 200 мл
- шоколад – 150 г + масло растительное – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Желатин смешать с молоком и оставить до набухания.
2. Холодные сливки взбить миксером до плотных пиков.
3. Отдельно взбить творог и сгущенку блендером.
4. Готовый желатин растопить в микроволновке или водяной бане, добавить в творожную массу и еще раз взбить до однородности.
5. К творожной массе добавить взбитые сливки, быстро перемешать силиконовой лопаткой и вылить массу в смазанную маслом форму. Оставить в холодильнике на 2 часа.
6. Для приготовления глазури нужно растопить шоколад с растительным маслом и полить десерт сверху. Оставить еще раз в холодильнике на 2-3 часа.
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