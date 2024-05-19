Приготовив десерт "Пуховая перина" вы получите необыкновенно мягкое и пышное сладкое блюдо, отличающееся невероятным сочетанием вкусов.

Рецептом этого десерта поделился Алекс Миль. В Instagram он рассказал, как приготовить "Пуховую перину" так, что все были просто в восторге.

Ингредиенты на шоколадный бисквит

Яйца – 4 шт

Сахар – 150 гр

Мука – 160 гр

Какао – 35 гр

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Разрыхлитель – 2 ч.л.

Масло растительное – 100 мл

Ингредиенты для творожного слоя

Творог – 300 гр

Яйцо – 1 шт

Сахар – 40 гр

Ванильный сахар – 10 гр

Кукурузный крахмал – 2 ст.л.

Способ приготовления

1.Яйца взбиваем с сахаром до пышной светлой массы в течение 5-7 минут.

2. Добавляем масло и взбиваем еще 1 минуту.

3. Добавляем просеянную муку, разрыхлитель и какао. Тщательно перемешиваем лопаткой по движениям снизу вверх.

4. Готовим творожный слой. В творог добавляем сахар, ванильный сахар и яйцо. Перебиваем блендером до образования однородной массы.

5. К творожной массе добавляем крахмал, размешиваем венчиком и перекладываем все в кулинарный мешок.

6. В форму для выпечки, застеленную пергаментом, выливаем шоколадное тесто и разравниваем слой.

7. Выкладываем полоски из творожной массы. Во время запекания шоколадный бисквит вырастет, а творожная масса опустится вниз.

8. Выпекаем при 180 градусах в течение 30-35 мин. Готовность проверяем зубочисткой.

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