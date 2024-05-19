Десерт "Пуховая перина" с шоколадным бисквитом: рецепт вкусного блюда

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Десерт 'Пуховая перина' с шоколадным бисквитом: рецепт вкусного блюда

Приготовив десерт "Пуховая перина" вы получите необыкновенно мягкое и пышное сладкое блюдо, отличающееся невероятным сочетанием вкусов.

Рецептом этого десерта поделился Алекс Миль. В Instagram он рассказал, как приготовить "Пуховую перину" так, что все были просто в восторге.

Десерт ''Пуховая перина'' с шоколадным бисквитом: рецепт вкусного блюда

Ингредиенты на шоколадный бисквит

  • Яйца – 4 шт
  • Сахар – 150 гр
  • Мука – 160 гр
  • Какао – 35 гр
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  • Разрыхлитель – 2 ч.л.
  • Масло растительное – 100 мл

Ингредиенты для творожного слоя

  • Творог – 300 гр
  • Яйцо – 1 шт
  • Сахар – 40 гр
  • Ванильный сахар – 10 гр
  • Кукурузный крахмал – 2 ст.л.

Способ приготовления

1.Яйца взбиваем с сахаром до пышной светлой массы в течение 5-7 минут.

Десерт ''Пуховая перина'' с шоколадным бисквитом: рецепт вкусного блюда

2. Добавляем масло и взбиваем еще 1 минуту.

3. Добавляем просеянную муку, разрыхлитель и какао. Тщательно перемешиваем лопаткой по движениям снизу вверх.

Десерт ''Пуховая перина'' с шоколадным бисквитом: рецепт вкусного блюда

4. Готовим творожный слой. В творог добавляем сахар, ванильный сахар и яйцо. Перебиваем блендером до образования однородной массы.

Десерт ''Пуховая перина'' с шоколадным бисквитом: рецепт вкусного блюда

5. К творожной массе добавляем крахмал, размешиваем венчиком и перекладываем все в кулинарный мешок.

6. В форму для выпечки, застеленную пергаментом, выливаем шоколадное тесто и разравниваем слой.

Десерт ''Пуховая перина'' с шоколадным бисквитом: рецепт вкусного блюда

7. Выкладываем полоски из творожной массы. Во время запекания шоколадный бисквит вырастет, а творожная масса опустится вниз.

Десерт ''Пуховая перина'' с шоколадным бисквитом: рецепт вкусного блюда

8. Выпекаем при 180 градусах в течение 30-35 мин. Готовность проверяем зубочисткой.

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