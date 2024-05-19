Десерт "Пуховая перина" с шоколадным бисквитом: рецепт вкусного блюда
Приготовив десерт "Пуховая перина" вы получите необыкновенно мягкое и пышное сладкое блюдо, отличающееся невероятным сочетанием вкусов.
Рецептом этого десерта поделился Алекс Миль. В Instagram он рассказал, как приготовить "Пуховую перину" так, что все были просто в восторге.
Ингредиенты на шоколадный бисквит
- Яйца – 4 шт
- Сахар – 150 гр
- Мука – 160 гр
- Какао – 35 гр
- Разрыхлитель – 2 ч.л.
- Масло растительное – 100 мл
Ингредиенты для творожного слоя
- Творог – 300 гр
- Яйцо – 1 шт
- Сахар – 40 гр
- Ванильный сахар – 10 гр
- Кукурузный крахмал – 2 ст.л.
Способ приготовления
1.Яйца взбиваем с сахаром до пышной светлой массы в течение 5-7 минут.
2. Добавляем масло и взбиваем еще 1 минуту.
3. Добавляем просеянную муку, разрыхлитель и какао. Тщательно перемешиваем лопаткой по движениям снизу вверх.
4. Готовим творожный слой. В творог добавляем сахар, ванильный сахар и яйцо. Перебиваем блендером до образования однородной массы.
5. К творожной массе добавляем крахмал, размешиваем венчиком и перекладываем все в кулинарный мешок.
6. В форму для выпечки, застеленную пергаментом, выливаем шоколадное тесто и разравниваем слой.
7. Выкладываем полоски из творожной массы. Во время запекания шоколадный бисквит вырастет, а творожная масса опустится вниз.
8. Выпекаем при 180 градусах в течение 30-35 мин. Готовность проверяем зубочисткой.
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