Когда-то этот рецепт был очень популярен. Но со временем появилось очень много альтернатив и о нем, к сожалению, немного забыли. Самое время вспомнить, какой на вкус любимый с детства десерт.

Фудблогер Анна Филь в своем Instagram напомнила, из чего готовится это объедение, а также добавила к нему некоторые нотки современности. В результате, десерт получился просто непревзойденный.

Ингредиенты

Печенье кофе – 300 гр

Чернослив – 100 гр

Грецкие орехи – 50 гр

Сметана 18% – 330 гр

Загуститель – 1 уп

Сахарная пудра – 50 гр

Экстракт ванили – 2-3 капли

Черный шоколад – 50 гр

Способ приготовления

1. Из обычного печенья, или любого лепешка для торта готовим крошку, просто измельчая в блендере.

2. В глубокой емкости сочетаем сметану, сахарную пудру и загуститель. Если сметана жирная – загуститель можно не прибавлять. Взбиваем все миксером в кремообразное состояние.

3. Добавляем экстракт ванили и снова взбиваем.

4. На дно бокала или стакана для подачи выкладываем крошку.

5. Сверху выкладываем крем, а на него – предварительно замоченный и порезанный чернослив. Орешки измельчаем ножом и выкладываем на чернослив.

6. Чередуем слои десерта к верху стакана. Сверху присыпаем крошкой и подаем к столу.

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