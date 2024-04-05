Предлагаем вашему вниманию рецепт легкого десерта с карамелизированными бананами. Это блюдо получается очень легким и с необычным вкусом.

Рецептом приготовления такого десерта поделился фублогер Алекс Миль. В Instagram он также рассказал, как правильно карамелизовать бананы.

Ингредиенты

Бананы – 3 шт

Вода – 60 мл

Сахар – 60 гр

Лимонный сок – 15 гр

Сливочное масло – 25 гр

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Творог – 400 гр

Желатин – 20 гр. +100 мл воды для шоколадного слоя.

Молочный шоколад – 100 гр+80 гр 20% сливок

Желатин – 5 гр+25 мл воды

Способ приготовления

1. В сковороду вливаем воду, добавляем сахар и провариваем в течение 2-3 минут.

2. Добавляем нарезанные кусочки бананов, поливаем лимонным соком и готовим периодически перемешивая.

3. Когда бананы станут мягкими, добавляем масло и перемешиваем.

4. Перебрасываем бананы в кисломолочный творог и перебиваем блендером в однородную массу.

5. Заливаем желатин водой и оставляем до загущения.

6. Растапливаем желатин и добавляем в творожную массу. Перемешиваем, выливаем в удобную форму и отправляем в холодильник до застывания.

7. Готовим второй слой. Заливаем желатин водой и оставляем для набухания.

8. Шоколад растапливаем на водяной бане, добавляем сливки и даем немного остыть.

9. Добавляем желатин, перемешиваем и выливаем вторым слоем в форму.

10. Оставляем до застывания и подаем на стол.

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