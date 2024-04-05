Десерт с карамелизированными бананами: необычный вкус в легком исполнении
Предлагаем вашему вниманию рецепт легкого десерта с карамелизированными бананами. Это блюдо получается очень легким и с необычным вкусом.
Рецептом приготовления такого десерта поделился фублогер Алекс Миль. В Instagram он также рассказал, как правильно карамелизовать бананы.
Ингредиенты
- Бананы – 3 шт
- Вода – 60 мл
- Сахар – 60 гр
- Лимонный сок – 15 гр
- Сливочное масло – 25 гр
- Творог – 400 гр
- Желатин – 20 гр. +100 мл воды для шоколадного слоя.
- Молочный шоколад – 100 гр+80 гр 20% сливок
- Желатин – 5 гр+25 мл воды
Способ приготовления
1. В сковороду вливаем воду, добавляем сахар и провариваем в течение 2-3 минут.
2. Добавляем нарезанные кусочки бананов, поливаем лимонным соком и готовим периодически перемешивая.
3. Когда бананы станут мягкими, добавляем масло и перемешиваем.
4. Перебрасываем бананы в кисломолочный творог и перебиваем блендером в однородную массу.
5. Заливаем желатин водой и оставляем до загущения.
6. Растапливаем желатин и добавляем в творожную массу. Перемешиваем, выливаем в удобную форму и отправляем в холодильник до застывания.
7. Готовим второй слой. Заливаем желатин водой и оставляем для набухания.
8. Шоколад растапливаем на водяной бане, добавляем сливки и даем немного остыть.
9. Добавляем желатин, перемешиваем и выливаем вторым слоем в форму.
10. Оставляем до застывания и подаем на стол.
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