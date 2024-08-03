Десерт с клубникой без выпечки: то, что нужно летом
Десерт с клубникой без выпекания – это очень нежное на освежающее сладкое блюдо, которое летом захочется есть каждый день.
Фудблогер с ником zhuravlina_cooking в Instagram рассказала, как приготовить десерт с клубникой так, чтобы он не только освежал, но и доставлял настоящее удовольствие.
Ингредиенты
- Клубника – 400-500 гр
- Молоко – 200 мл
- Кисломолочный творог – 400 гр
- Сахар – 120 гр
- Желатин – 15 гр+90 мл воды
- Ванильный сахар
Способ приготовления
1. Клубнику или можно выбрать другие ягоды и фрукты, нарезать кубиками. Желатин залить водой, отставить набухать.
2. В миску переложить кисломолочный творог, молоко, сахар, ванилин или ванильный сахар и перебить все блендером до однородности.
3. Желатин растопить на паровой бане или в микроволновке импульсами 30 секунд. Влить в творожную массу и снова перебить блендером.
4. Добавить клубнику и перемешать все ложкой.
5. Форму обернуть пищевой пленкой, выложить творожную массу, выровнять сверху ложкой и сверху прикрыть пищевой пленкой в контакт. Переложить в холодильник до готовности.
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