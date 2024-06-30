На дворе уже началось настоящее лето. Невероятная жара заставляет нас забыть "тяжелые" и горячие блюда, а организм начинает буквально требовать что-то освежающее. В такие моменты в помощь придет десерт с виноградом.

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Этот десерт не только освежает, но и не нуждается в больших усилиях во время приготовления. А еще, вам не придется стоять у раскаленной духовки, ведь она вам не понадобится, утверждает в Instagram фудблогер с ником recepti dariko.

Ингредиенты

Печенье савоярди – 12 шт.

Желе зеленое – 2-3 пачки

Йогурт греческий или сметана – 200 г

Виноград зеленый без косточек – 200 г

Способ приготовления

1. Одну пачку желе развести 100 мл кипятка, перемешать и дать остыть до комнатной температуры.

2. Взбить миксером в пену, добавить йогурт и продолжить взбивание до легкого великолепия.

3. Печенье выложить в форму, залить сверху желейно-йогуртовой смесью, поставить в холодильник на 2 часа.

4. Виноград порезать половинками, выложить сверху.

5. Развести 1 пачку зеленого желе крутым кипятком так, чтобы желе покрыло весь виноград.

6. Дать охладиться до комнатной температуры, вылить на виноград, поставить в холодильник на 2-3 часа.

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