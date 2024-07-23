Десерт со сгущенкой и сезонными фруктами: готовится без сахара

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Десерт со сгущенкой и сезонными фруктами: готовится без сахара

Лето – пора вкусных, освежающих десертов с сезонными фруктами или ягодами. Они особенно вкусны, если не содержат в себе много сахара.

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Как приготовить летний десерт с фруктами без сахара, в Instagram рассказала фудблогер Ольга Рябенко. Для этого блюда она использовала сгущенку, не содержащую сахара.

Десерт со сгущенкой и сезонными фруктами: готовится без сахара

Ингредиенты

  • Клубника, малина или вишня – 500 гр
  • Сгущенка без сахара – 800 гр
  • Сливки кондитерские – 400 мл
  • Молоко кокосовое – 400 мл
  • Сухое молоко – 6 ст.л.
  • Желатин – 25 гр
  • Вода – 70 мл

Способ приготовления

1. Желатин замочить в воде до набухания.

2. Клубнику порезать на кубики и выложить в форму, смазанную растительным маслом.

Десерт со сгущенкой и сезонными фруктами: готовится без сахара

3. В блендере или миксере взбить сгущенку, сливки и кокосовое молоко.

Десерт со сгущенкой и сезонными фруктами: готовится без сахара

4. Желатин прогреть до растворения. Дать остыть.

5. Влить в молочную массу и еще раз все взбить.

Десерт со сгущенкой и сезонными фруктами: готовится без сахара

6. Залить сверху на клубнику и поставить в холодильник до полного застывания.

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