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Десерт со сгущенкой и сезонными фруктами: готовится без сахара
Лето – пора вкусных, освежающих десертов с сезонными фруктами или ягодами. Они особенно вкусны, если не содержат в себе много сахара.
Как приготовить летний десерт с фруктами без сахара, в Instagram рассказала фудблогер Ольга Рябенко. Для этого блюда она использовала сгущенку, не содержащую сахара.
Ингредиенты
- Клубника, малина или вишня – 500 гр
- Сгущенка без сахара – 800 гр
- Сливки кондитерские – 400 мл
- Молоко кокосовое – 400 мл
- Сухое молоко – 6 ст.л.
- Желатин – 25 гр
- Вода – 70 мл
Способ приготовления
1. Желатин замочить в воде до набухания.
2. Клубнику порезать на кубики и выложить в форму, смазанную растительным маслом.
3. В блендере или миксере взбить сгущенку, сливки и кокосовое молоко.
4. Желатин прогреть до растворения. Дать остыть.
5. Влить в молочную массу и еще раз все взбить.
6. Залить сверху на клубнику и поставить в холодильник до полного застывания.
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