Лето – пора вкусных, освежающих десертов с сезонными фруктами или ягодами. Они особенно вкусны, если не содержат в себе много сахара.

Видео дня

Как приготовить летний десерт с фруктами без сахара, в Instagram рассказала фудблогер Ольга Рябенко. Для этого блюда она использовала сгущенку, не содержащую сахара.

Ингредиенты

Клубника, малина или вишня – 500 гр

Сгущенка без сахара – 800 гр

Сливки кондитерские – 400 мл

Молоко кокосовое – 400 мл

Сухое молоко – 6 ст.л.

Желатин – 25 гр

Вода – 70 мл

Способ приготовления

1. Желатин замочить в воде до набухания.

2. Клубнику порезать на кубики и выложить в форму, смазанную растительным маслом.

3. В блендере или миксере взбить сгущенку, сливки и кокосовое молоко.

4. Желатин прогреть до растворения. Дать остыть.

5. Влить в молочную массу и еще раз все взбить.

6. Залить сверху на клубнику и поставить в холодильник до полного застывания.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты десертов: