Уже много лет одним из самых популярных десертов является "Три молока". Этот десерт попал к нам из далекой Колумбии, но настолько полюбился, что хозяйки начали интерпретировать его под собственные вкусы.

Рецептом именно такого интерпретированного десерта "Три молока" поделилась фудблогер Ольга Рябенко. Она вместе со своей напарницей Лизой Глинской в Instagram показали, как сделать десерт "Три молока" в стакане.

Ингредиенты для бисквита

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Яйца – 4 шт.

Сахар – 120 г

Мука – 120 г

Разрыхлитель – 5 г

Цедра апельсина – 1 шт.

Ингредиенты для утечки

Молоко – 200 мл

Кокосовое молоко – 200 мл

Сгущенное вареное молоко – 150 г

Ингредиенты для крема

Сливки 30% – 300 мл

Маскарпоне – 150 г

Сахарная пудра – 25 г

Кокосовая стружка для декора

Способ приготовления

1.Сначала готовим бисквит. Яйца, сахар и цедру взбить в кухонном комбайне или блендере в течение 7 минут.

2. Муку смешать с разрыхлителем, вымешать лопаткой и осторожно ввести в яичную массу.

3. Выложить тесто в круглую форму, диаметром 18 см и выпекать в разогретой до 165° духовке в течение 35 мин. Дать охладиться и поломать на кусочки 3×3 см.

4. Готовим пропитку. Смешать все ингредиенты в сотейнике, положить на огонь и довести до однородной массы. Перелить в миску и дать остыть.

5. Готовим крем. Взбить сливки и маскарпоне до стойких пиков.

6. Собираем десерт. Пропитайте кусочки бисквита.

7. Чередуя бисквит с кремом, складывать десерт в стаканы или баночки.

8. Сверху декорировать кремом и кокосовой стружкой, предварительно обжаренной.

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