Десерт в стакане для кенди-бара на День рождения: идеей поделилась Лилия Цвет

За последние годы кенди-бар стал настоящим трендом на многих вечеринках. На отдельный столик ставят много разнообразных маленьких кексиков, конфет, тортиков, вкусных напитков. Вся эта красота декорирована в одной цветовой гамме и в одном стиле. И для того, чтобы не тратить на приготовление и оформление много средств, красивые десерты можно сделать собственноручно.

Идеей приготовления суфле для кенди-бара в стаканах поделилась известный украинский кондитер Лилия Цвет (lilijatsvit) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты для коричневого конфи:

черничное пюре – 450 г

сахар – 120 г

лимонная кислота – щепотка

агар-агар – 6 г

вода – 100 мл

Ингредиенты для суфле из сгущенки:

агар-агар – 8 г

вода – 50 мл

сахар – 250 г

масло 82% – 100 г

сгущенка – 100 г

белки – 3 шт

Способ приготовления:

Видео дня

1. Агар агар залить холодной и оставить на 30 минут.

2. Ягоды взбить в блендере, перетереть через сито.

3. Готовое пюре переложить в кастрюлю, поставить в огонь.

4. Добавить агар-агар, сахар и лимонную кислоту.

5. Довести до кипения, снять с огня, перелить в сосуд с носиком.

6. В стаканы размером по 60 мл разлить конфи наполняя стакан на 1/3.

7. Можно использовать лоток для яиц и поставить стаканы под углом.

8. В таком положении оставить до полного застывания.

Способ приготовления суфле со сгущенкой:

1. Снова смешать агар-агар с водой и оставить на 30 минут.

2. Мягкое масло взбить со сгущенкой.

3. Белки – в густую пену.

4. В кастрюлю с толстым дном добавить намоченный агар и сахар.

5. Варить 5-7 минут. Консистенция должна быть совсем густой.

6. Снова взбить белки и параллельно тоненькой струйкой добавлять агар-агар.

7. Затем по ложке добавлять масляную смесь и взбивать.

8. Получившуюся смесь положить в посуду с носиком.

9. Наполнить ею стаканы вверх и так же поставить в лоток для яиц.

10. Если вы не успеваете разлить суфле и оно застывает – можно подогреть его в микроволновке в несколько подходов.

11. По желанию можно украсить кокосовой стружкой, замороженой черникой или другими фруктами и шоколадными фигурками.

12. Для такого суфле подойдут любые ягоды.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :