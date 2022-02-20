Десерт в стакане для кенди-бара на День рождения: идеей поделилась Лилия Цвет
За последние годы кенди-бар стал настоящим трендом на многих вечеринках. На отдельный столик ставят много разнообразных маленьких кексиков, конфет, тортиков, вкусных напитков. Вся эта красота декорирована в одной цветовой гамме и в одном стиле. И для того, чтобы не тратить на приготовление и оформление много средств, красивые десерты можно сделать собственноручно.
Идеей приготовления суфле для кенди-бара в стаканах поделилась известный украинский кондитер Лилия Цвет (lilijatsvit) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты для коричневого конфи:
черничное пюре – 450 г
сахар – 120 г
лимонная кислота – щепотка
агар-агар – 6 г
вода – 100 мл
Ингредиенты для суфле из сгущенки:
агар-агар – 8 г
вода – 50 мл
сахар – 250 г
масло 82% – 100 г
сгущенка – 100 г
белки – 3 шт
Способ приготовления:
1. Агар агар залить холодной и оставить на 30 минут.
2. Ягоды взбить в блендере, перетереть через сито.
3. Готовое пюре переложить в кастрюлю, поставить в огонь.
4. Добавить агар-агар, сахар и лимонную кислоту.
5. Довести до кипения, снять с огня, перелить в сосуд с носиком.
6. В стаканы размером по 60 мл разлить конфи наполняя стакан на 1/3.
7. Можно использовать лоток для яиц и поставить стаканы под углом.
8. В таком положении оставить до полного застывания.
Способ приготовления суфле со сгущенкой:
1. Снова смешать агар-агар с водой и оставить на 30 минут.
2. Мягкое масло взбить со сгущенкой.
3. Белки – в густую пену.
4. В кастрюлю с толстым дном добавить намоченный агар и сахар.
5. Варить 5-7 минут. Консистенция должна быть совсем густой.
6. Снова взбить белки и параллельно тоненькой струйкой добавлять агар-агар.
7. Затем по ложке добавлять масляную смесь и взбивать.
8. Получившуюся смесь положить в посуду с носиком.
9. Наполнить ею стаканы вверх и так же поставить в лоток для яиц.
10. Если вы не успеваете разлить суфле и оно застывает – можно подогреть его в микроволновке в несколько подходов.
11. По желанию можно украсить кокосовой стружкой, замороженой черникой или другими фруктами и шоколадными фигурками.
12. Для такого суфле подойдут любые ягоды.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами :