Десерт-завтрак с бананом и шоколадом: готовится, пока варится кофе

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
Десерт-завтрак с бананом и шоколадом: готовится, пока варится кофе

Когда утром хочется чего-нибудь сладкого кофе, можно воспользоваться этим быстрым рецептом. Пока он готовится, вы успеете сделать вкусный десерт, также выступит в роли завтрака.

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Как приготовить десерт-завтрак за 10 минут, в Instagram рассказал шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Оказывается, это очень вкусно.

Десерт-завтрак с бананом и шоколадом: готовится, пока варится кофе

Ингредиенты

  • Овсяные хлопья мелкие – 40 гр
  • Бананы – ½ шт
  • Какао-порошок – 10 гр
  • Молоко – 100 мл
  • Разрыхлитель – ½ ч.л.
  • Шоколад – 30 гр

Способ приготовления

1. Банан растолочь вилкой. Добавить овсяные хлопья, молоко и порошок какао. Перемешать.

Десерт-завтрак с бананом и шоколадом: готовится, пока варится кофе

2. В формы вылить шоколадную массу, посыпать шоколадной крошкой.

Десерт-завтрак с бананом и шоколадом: готовится, пока варится кофе

3. Выпекайте в духовке в течение 10-15 минут при температуре 180°С.

Десерт-завтрак с бананом и шоколадом: готовится, пока варится кофе

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