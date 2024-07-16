Когда утром хочется чего-нибудь сладкого кофе, можно воспользоваться этим быстрым рецептом. Пока он готовится, вы успеете сделать вкусный десерт, также выступит в роли завтрака.

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Как приготовить десерт-завтрак за 10 минут, в Instagram рассказал шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Оказывается, это очень вкусно.

Ингредиенты

Овсяные хлопья мелкие – 40 гр

Бананы – ½ шт

Какао-порошок – 10 гр

Молоко – 100 мл

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Шоколад – 30 гр

Способ приготовления

1. Банан растолочь вилкой. Добавить овсяные хлопья, молоко и порошок какао. Перемешать.

2. В формы вылить шоколадную массу, посыпать шоколадной крошкой.

3. Выпекайте в духовке в течение 10-15 минут при температуре 180°С.

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