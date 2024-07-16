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Десерт-завтрак с бананом и шоколадом: готовится, пока варится кофе
Когда утром хочется чего-нибудь сладкого кофе, можно воспользоваться этим быстрым рецептом. Пока он готовится, вы успеете сделать вкусный десерт, также выступит в роли завтрака.
Как приготовить десерт-завтрак за 10 минут, в Instagram рассказал шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Оказывается, это очень вкусно.
Ингредиенты
- Овсяные хлопья мелкие – 40 гр
- Бананы – ½ шт
- Какао-порошок – 10 гр
- Молоко – 100 мл
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Шоколад – 30 гр
Способ приготовления
1. Банан растолочь вилкой. Добавить овсяные хлопья, молоко и порошок какао. Перемешать.
2. В формы вылить шоколадную массу, посыпать шоколадной крошкой.
3. Выпекайте в духовке в течение 10-15 минут при температуре 180°С.
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