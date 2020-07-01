Цуккини на гриле

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных блюд из сезонных продуктов. Сегодня предлагаем простейший и вкусный способ приготовить цуккини от фудблогера Оксаны @vkusno_ob_italii.

"Дачный сезон уже давно стартовал и, думаю, этот овощной гарнир вам будет очень кстати, - пишет Оксана.– Он прекрасно подходит и к мясным, и к рыбным блюдам. Можно приготовить заранее, на следующий день - ещё вкуснее!"

Ингредиенты

4 цуккини

листики свежей мяты (или/и базилик, орегано)

оливковое масло

белый винный или яблочный уксус (по вкусу)

3 дольки чеснока

соль, чёрный перец

острый перец (по желанию)

⠀Приготовление

Нарезать цуккини кружочками и пожарить на гриле/сковороде-гриль с двух сторон. Сложить в миску, добавить крупно нарезанный чеснок, измельчённые листики мяты, кружочки острого перца. Посолить, поперчить, сбрызнуть уксусом и заправить оливковым маслом. Перемешать. Перед подачей желательно дать настояться пару часиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, выпечка - это наука. И в зависимости от того, насколько эффективны были ваши учителя естественных наук – эта наука может быть пугающей или захватывающей.

"Не позволяйте кошмарам химии отпугивать вас. Понимание механики обычных ингредиентов в выпечке не так уж сложно, а отдача от этого реальна и результат заслуживает самых высших оценок", - утверждает Грейс Симмонс, писательница из Сан-Франциско, бывший повар и гуру здоровой еды.

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