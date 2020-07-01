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Цуккини на гриле

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OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с рецептами простых и вкусных блюд из сезонных продуктов. Сегодня предлагаем простейший и вкусный способ приготовить цуккини от фудблогера Оксаны @vkusno_ob_italii.

"Дачный сезон уже давно стартовал и, думаю, этот овощной гарнир вам будет очень кстати, - пишет Оксана.– Он прекрасно подходит и к мясным, и к рыбным блюдам. Можно приготовить заранее, на следующий день - ещё вкуснее!"

Ингредиенты

  • 4 цуккини

  • листики свежей мяты (или/и базилик, орегано)

  • оливковое масло

  • белый винный или яблочный уксус (по вкусу)

  • 3 дольки чеснока

  • соль, чёрный перец

  • острый перец (по желанию)

Приготовление

  1. Нарезать цуккини кружочками и пожарить на гриле/сковороде-гриль с двух сторон.

  2. Сложить в миску, добавить крупно нарезанный чеснок, измельчённые листики мяты, кружочки острого перца.

  3. Посолить, поперчить, сбрызнуть уксусом и заправить оливковым маслом.

  4. Перемешать. Перед подачей желательно дать настояться пару часиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, выпечка - это наука. И в зависимости от того, насколько эффективны были ваши учителя естественных наук – эта наука может быть пугающей или захватывающей.

"Не позволяйте кошмарам химии отпугивать вас. Понимание механики обычных ингредиентов в выпечке не так уж сложно, а отдача от этого реальна и результат заслуживает самых высших оценок", - утверждает Грейс Симмонс, писательница из Сан-Франциско, бывший повар и гуру здоровой еды.

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Тема
Питание
Тег
питание
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