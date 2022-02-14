Диетическая шаурму с вкусной начинкой: делимся элементарным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Домашняя шаурма

Шаурма – очень вкусное и совершенно не полезное блюдо, но если его приготовить по-новому – без вредного майонеза и острого кетчупа, оно может приобрести совершенно другой вкус.

Редакция FoodOboz выбрала для вас очень простой рецепт вкусной диетической шаурмы с овощами, мясом и вкусных натуральным соусом. Рецепт блюда был опубликован в Telegram-канале "Good Food".

Ингредиенты:

  • тонкий армянский лаваш – 3 шт.

  • филе куриного бедра – 3 шт.

  • листья салата – 1 упаковка

  • огурец – 1 шт.

  • помидор – 2 шт.

Помидоры для блюда
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  • сметана 10% – 3 ст. л.

  • чеснок – по вкусу

  • укроп – пучок

  • соль, перец, специи – по вкусу

  • подсолнечное масло – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком филе.

Мясо для блюда

2. Поджарьте на подсолнечном масле, добавьте специи.

3. В сметану добавьте измельченный чеснок и порезанный укроп.

Домашняя шаурма

4. Овощи порежьте: огурец соломкой, помидоры можно дольками или слайсами.

5. На лаваш выложите листья салата, порезанные овощи, сверху мясо, и смажьте все соусом.

Как выбрать качественную и натуральную сметану

6. Сверните и поджарьте на гриле.

7. Готовую шаурму разрежьте пополам и можно подавать.

Домашняя шаурма

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