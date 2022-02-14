Диетическая шаурму с вкусной начинкой: делимся элементарным рецептом

Шаурма – очень вкусное и совершенно не полезное блюдо, но если его приготовить по-новому – без вредного майонеза и острого кетчупа, оно может приобрести совершенно другой вкус.

Редакция FoodOboz выбрала для вас очень простой рецепт вкусной диетической шаурмы с овощами, мясом и вкусных натуральным соусом. Рецепт блюда был опубликован в Telegram-канале "Good Food".

Ингредиенты:

тонкий армянский лаваш – 3 шт.

филе куриного бедра – 3 шт.

листья салата – 1 упаковка

огурец – 1 шт.

помидор – 2 шт.

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сметана 10% – 3 ст. л.

чеснок – по вкусу

укроп – пучок

соль, перец, специи – по вкусу

подсолнечное масло – 1-2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Порежьте кубиком филе.

2. Поджарьте на подсолнечном масле, добавьте специи.

3. В сметану добавьте измельченный чеснок и порезанный укроп.

4. Овощи порежьте: огурец соломкой, помидоры можно дольками или слайсами.

5. На лаваш выложите листья салата, порезанные овощи, сверху мясо, и смажьте все соусом.

6. Сверните и поджарьте на гриле.

7. Готовую шаурму разрежьте пополам и можно подавать.

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