Диетическая шаурму с вкусной начинкой: делимся элементарным рецептом
Шаурма – очень вкусное и совершенно не полезное блюдо, но если его приготовить по-новому – без вредного майонеза и острого кетчупа, оно может приобрести совершенно другой вкус.
Редакция FoodOboz выбрала для вас очень простой рецепт вкусной диетической шаурмы с овощами, мясом и вкусных натуральным соусом. Рецепт блюда был опубликован в Telegram-канале "Good Food".
Ингредиенты:
тонкий армянский лаваш – 3 шт.
филе куриного бедра – 3 шт.
листья салата – 1 упаковка
огурец – 1 шт.
помидор – 2 шт.
сметана 10% – 3 ст. л.
чеснок – по вкусу
укроп – пучок
соль, перец, специи – по вкусу
подсолнечное масло – 1-2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Порежьте кубиком филе.
2. Поджарьте на подсолнечном масле, добавьте специи.
3. В сметану добавьте измельченный чеснок и порезанный укроп.
4. Овощи порежьте: огурец соломкой, помидоры можно дольками или слайсами.
5. На лаваш выложите листья салата, порезанные овощи, сверху мясо, и смажьте все соусом.
6. Сверните и поджарьте на гриле.
7. Готовую шаурму разрежьте пополам и можно подавать.
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