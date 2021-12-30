Диетическая скумбрия для праздничного стола по рецепту Пьера Дюкана
Новогодние праздники – совершенно не повод есть салаты с вредным майонезом, а также жирную и жареную пищу. Всегда можно поэкспериментировать и приготовить те же продукты, но по-другому, чтобы они были полезными и вкусными, например, рыбу.
Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт диетолога Пьера Дюкана, который был опубликован в Instagram – вкусной, диетической запеченной скумбрии с лимоном, которая никак не повлияет на ваш вес.
Ингредиенты:
свежемороженая скумбрия – 1 шт.
соль, перец
– по вкусу
лимон – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Выпотрошите рыбу, разделите и обязательно срежьте темную пленку.
2. Отрежьте голову и жабры.
3. Рыбу хорошо натрите солью снаружи и изнутри.
4. Порежьте кольцами лимон и положите в брюшко.
5. Смажьте небольшим количеством масла и приправьте черным перцем и специями.
6. Положите на противень фольгу, на нее выложите скумбрию и заверните.
7. Отправьте рыбу в разогретую духовку, запекайте около 30 минут до готовности.
8. За 5-10 минут до готовности фольгу откройте для образования корочки.
Рыба будет очень вкусной в горячем и холодном виде.
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