Диетическая скумбрия для праздничного стола по рецепту Пьера Дюкана

Новогодние праздники – совершенно не повод есть салаты с вредным майонезом, а также жирную и жареную пищу. Всегда можно поэкспериментировать и приготовить те же продукты, но по-другому, чтобы они были полезными и вкусными, например, рыбу.

Редакция FoodOboz выбрала для вас рецепт диетолога Пьера Дюкана, который был опубликован в Instagram – вкусной, диетической запеченной скумбрии с лимоном, которая никак не повлияет на ваш вес.

Ингредиенты:

свежемороженая скумбрия – 1 шт.

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соль, перец – по вкусу

лимон – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Выпотрошите рыбу, разделите и обязательно срежьте темную пленку.

2. Отрежьте голову и жабры.

3. Рыбу хорошо натрите солью снаружи и изнутри.

4. Порежьте кольцами лимон и положите в брюшко.

5. Смажьте небольшим количеством масла и приправьте черным перцем и специями.

6. Положите на противень фольгу, на нее выложите скумбрию и заверните.

7. Отправьте рыбу в разогретую духовку, запекайте около 30 минут до готовности.

8. За 5-10 минут до готовности фольгу откройте для образования корочки.

Рыба будет очень вкусной в горячем и холодном виде.

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