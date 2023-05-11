Как ни странно, но котлеты можно готовить не только из фарша и мяса, но и всего, что найдется в холодильнике: из лука, моркови, кабачков и даже капусты. Овощные котлеты получаются очень сочные, более диетические, чем классические, а также не столь жирные.

Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом сытных капустных котлет без мяса и манки, которые отлично подойдут на перекус.

Ингредиенты:

капуста молодая – 700 г

лук – 1 шт

сыр – 50 г

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яйца – 1 шт

мука – 5 ст. л.

соль, перец черный молотый

масло подсолнечное для жарки

Способ приготовления:

1. Сначала нужно налить в кастрюлю воду, поставить на плиту и довести до кипения. Посолить по вкусу.

2. Кочан капусты разрезать на несколько частей. Положить в кипящую воду и варить под крышкой 3-4 минуты.

3. Отварную капусту откинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода, и измельчить.

4. Лук измельчить и обжарить до золотистости. Сыр натереть на терке.

5. В глубокой миске смешать капусту, лук, сыр, яйцо, специи и муку. Перемешать все до однородности.

6. Влажными руками сформовать котлеты и выложить на разогретую сковороду. Обжарить их с обеих сторон.

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