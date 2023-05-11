Диетические котлеты из капусты на перекус за 20 минут: готовятся без манки и мяса
Как ни странно, но котлеты можно готовить не только из фарша и мяса, но и всего, что найдется в холодильнике: из лука, моркови, кабачков и даже капусты. Овощные котлеты получаются очень сочные, более диетические, чем классические, а также не столь жирные.
Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом сытных капустных котлет без мяса и манки, которые отлично подойдут на перекус.
Ингредиенты:
- капуста молодая – 700 г
- лук – 1 шт
- сыр – 50 г
- яйца – 1 шт
- мука – 5 ст. л.
- соль, перец черный молотый
- масло подсолнечное для жарки
Способ приготовления:
1. Сначала нужно налить в кастрюлю воду, поставить на плиту и довести до кипения. Посолить по вкусу.
2. Кочан капусты разрезать на несколько частей. Положить в кипящую воду и варить под крышкой 3-4 минуты.
3. Отварную капусту откинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя вода, и измельчить.
4. Лук измельчить и обжарить до золотистости. Сыр натереть на терке.
5. В глубокой миске смешать капусту, лук, сыр, яйцо, специи и муку. Перемешать все до однородности.
6. Влажными руками сформовать котлеты и выложить на разогретую сковороду. Обжарить их с обеих сторон.
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