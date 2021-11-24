Диетические мясные котлеты на пару: как приготовить здоровое блюдо
Котлеты – это не всегда жареная и жирная пища. Если человеку по определенным причинам нужно правильно питаться, это блюдо может стать идеальным вариантом обеда или ужина. Только готовить еuj не на сковороде, а в мультиварке. Также, следует использовать нежирное куриное филе. Такие котлеты станут отличным источником белка и питательных веществ.
Идеей приготовления полезных паровых котлет поделилась nataliya.gordey на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
лук – 4 шт
чеснок – 2-3 зубчика
батон – 0.5 шт
фарш из филе – 1 кг
яйца – 2 шт
сметана – 4 ст.л
петрушка – 1 пучок
укроп – 1 пучок
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Лук, чеснок, размягченный батон пропустить через мясорубку.
2. Яйца смешать со сметаной. К батонной смеси добавить фарш, зелень, яйца со сметаной, соль, перец, все перемешать.
3. В мультиварку налить воды и выключить режим пароварки.
4. Сформировать котлеты, когда вода закипит, положить в мультиварку на режим пароварка на 30 мин.
5. Подавать с любым гарниром.
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