Диетические мясные котлеты на пару: как приготовить здоровое блюдо

Котлеты – это не всегда жареная и жирная пища. Если человеку по определенным причинам нужно правильно питаться, это блюдо может стать идеальным вариантом обеда или ужина. Только готовить еuj не на сковороде, а в мультиварке. Также, следует использовать нежирное куриное филе. Такие котлеты станут отличным источником белка и питательных веществ.

Идеей приготовления полезных паровых котлет поделилась nataliya.gordey на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

лук – 4 шт

чеснок – 2-3 зубчика

батон – 0.5 шт

фарш из филе – 1 кг

яйца – 2 шт

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сметана – 4 ст.л

петрушка – 1 пучок

укроп – 1 пучок

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Лук, чеснок, размягченный батон пропустить через мясорубку.

2. Яйца смешать со сметаной. К батонной смеси добавить фарш, зелень, яйца со сметаной, соль, перец, все перемешать.

3. В мультиварку налить воды и выключить режим пароварки.

4. Сформировать котлеты, когда вода закипит, положить в мультиварку на режим пароварка на 30 мин.

5. Подавать с любым гарниром.

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