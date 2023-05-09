Тофу – продукт из соевых бобов, который имеет сыровидную консистенцию и содержит много питательных веществ. Поэтому если вы по определенным причинам не употребляете натуральный сыр – его можно заменить тофу. И для приготовления сырников он тоже подходит. Изделия получаются очень золотистыми и держат форму.

Идея приготовления диетических сырников из тофу опубликована на странице фудблогера Елены Ковальчук (alenakovalchuk___blog) в Instagram. Для того, чтобы масса держала форму, в тесто следует добавить банан.

Ингредиенты:

пачка тофу

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1 маленький банан

яйцо

рисовая мука

лимон

Способ приготовления:

1. Сыр хорошо разделить с бананом.

2. Туда натереть цедру половины лимона.

3. Один ломтик лимона выжать а в сыр, чтобы запах не проявлялся.

4. Сформировать сырники с добавлением рисовой муки.

5. Жарить на кокосовом масле под крышкой на минимальном огне.

6. В тесто вкусно добавить курагу или финики.

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