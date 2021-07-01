Диетические сырники без муки и сахара на завтрак

Завтрак должен быть сытным, вкусным и обязательно полезным, так как именно от этого приема пищи и зависит ваш запас энергии на несколько часов. Но, если вы на диете или просто решили отказаться от сладостей, пирогов, мучных изделий – совершенно не повод не есть вкусные сырники на завтрак, ведь их можно приготовить совершенно по-новому – без муки и сахара.

Редакция FoodOboz подготовила для вас вкусный рецепт полезных сырников без муки, сахара и готовятся они в духовке.

Ингредиенты:

творог – 200 г

яйца – 1 шт.

сметана – 2 ст. л.

изюм – 80 г

ягоды любые – 30-50 г

силиконовые формы

Способ приготовления:

Первым делом – замочите изюм в кипятке, оставьте на минут 15, чтобы он хорошо разбух. В отдельной миске разомните просто вилкой творог, добавьте яйцо, ягоды, изюм и тщательно перемешайте. Готовую сырную массу выложите в силиконовые формы, сверху смажьте сметаной и отправьте на 15 минут в духовку при 200 С.

Подавать можно сразу горячими, остывшее блюдо будет также вкусным. Украсить можно вашими любимыми фруктами и ягодами.

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