Диетические сырники в духовке: как сделать хрустящую корочку
Такие сырники точно не навредят фигуре и удивят вас своим нежным вкусом, ведь они приготовлены в духовке. Блюдо получается в меру жирным, не распадается и не горит. А для образования аппетитной хрустящей корочки нужно выполнить всего несколько простых манипуляций.
Идея приготовления сытных сырников в духовке опубликована на странице nemyo.food в Instagram.
Ингредиенты на 1 порцию:
творог в брикете (5%) – 170 г
яичные желтки – 1 шт
мука – 20 г + 10 г на формование (цельнозерновая и рисовая 50/50)
подсластитель
Дополнительные ингредиенты:
белый йогурт (без добавок)
абрикосовое варенье (без сахара)
сироп из цикория
Способ приготовления:
1. В миску положить творог.
2. Добавить желток и подсластитель, тщательно перемешать.
3. Засыпать муку и хорошо вымешать массу.
4. Разделить его на 3 части.
5. Сформировать сырники.
6. Противень смазать кокосовым маслом и поставить в предварительно разогретую духовку до 180 градусов.
7. Когда противень будет горячим – выложить сырники и оставить выпекаться на 10-15 минут.
8. Чтобы образовалась корочка – нужно включить режим гриль с обдувом на ~2-3 минуты.
9. Готовым сырникам дать остыть ~10 минут.
10. Подавать с любимым джемом, йогуртом или сиропом.
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