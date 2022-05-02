Такие сырники точно не навредят фигуре и удивят вас своим нежным вкусом, ведь они приготовлены в духовке. Блюдо получается в меру жирным, не распадается и не горит. А для образования аппетитной хрустящей корочки нужно выполнить всего несколько простых манипуляций.

Идея приготовления сытных сырников в духовке опубликована на странице nemyo.food в Instagram.

Ингредиенты на 1 порцию:

творог в брикете (5%) – 170 г

яичные желтки – 1 шт

мука – 20 г + 10 г на формование (цельнозерновая и рисовая 50/50)

подсластитель

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Дополнительные ингредиенты:

белый йогурт (без добавок)

абрикосовое варенье (без сахара)

сироп из цикория

Способ приготовления:

1. В миску положить творог.

2. Добавить желток и подсластитель, тщательно перемешать.

3. Засыпать муку и хорошо вымешать массу.

4. Разделить его на 3 части.

5. Сформировать сырники.

6. Противень смазать кокосовым маслом и поставить в предварительно разогретую духовку до 180 градусов.

7. Когда противень будет горячим – выложить сырники и оставить выпекаться на 10-15 минут.

8. Чтобы образовалась корочка – нужно включить режим гриль с обдувом на ~2-3 минуты.

9. Готовым сырникам дать остыть ~10 минут.

10. Подавать с любимым джемом, йогуртом или сиропом.

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