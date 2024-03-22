Борщ можно готовить с любым мясом и даже карасями. Чтобы борщ был насыщенным, кулинары советуют добавить в зажарку лимонный сок или лимонную кислоту.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного диетического борща с куриным мясом.

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Ингредиенты:

куриная четвертинка – 2 шт.

лук – 1 шт.

картофель – 6 шт.

свекла – 3 шт

морковь – 1 шт.

томатная паста – 2 ст. л.

сахар – 1 ст. л.

капуста – горсть

соль – по вкусу

перец – по вкусу

лавровый лист – по вкусу

перец горошком – по вкусу

Способ приготовления:

1. Промойте куриные четвертинки и положите в кастрюлю. Залейте водой и доведите до кипения. Проварите около 3 минут, достаньте мясо и слейте воду.

2. Промойте кастрюлю и выложите туда куриные четвертинки. Залейте снова холодной водой и варите бульон до готовности курицы.

3. Почистите овощи, порежьте картофель. Нарежьте соломкой капусту. Нарежьте кубиком лук, натрите морковь и свеклу.

4. Сковороду разогрейте и пожарьте лук с морковью 3 минуты. Далее добавьте к ним свеклу и немного обжарьте. Добавьте томатную пасту, сахар и несколько половников бульона. Тушите на маленьком огне 5 минут, перемешивая.

5. Когда картофель почти приготовится – выложите туда капусту и через несколько минут поджарку. Посолите, добавьте специи и зелень.

Подавайте борщ с зеленью и сметаной.

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