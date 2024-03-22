Диетический борщ: рассказываем, из чего приготовить и чем он отличается от классического блюда
Борщ можно готовить с любым мясом и даже карасями. Чтобы борщ был насыщенным, кулинары советуют добавить в зажарку лимонный сок или лимонную кислоту.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного диетического борща с куриным мясом.
Ингредиенты:
- куриная четвертинка – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- картофель – 6 шт.
- свекла – 3 шт
- морковь – 1 шт.
- томатная паста – 2 ст. л.
- сахар – 1 ст. л.
- капуста – горсть
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- лавровый лист – по вкусу
- перец горошком – по вкусу
Способ приготовления:
1. Промойте куриные четвертинки и положите в кастрюлю. Залейте водой и доведите до кипения. Проварите около 3 минут, достаньте мясо и слейте воду.
2. Промойте кастрюлю и выложите туда куриные четвертинки. Залейте снова холодной водой и варите бульон до готовности курицы.
3. Почистите овощи, порежьте картофель. Нарежьте соломкой капусту. Нарежьте кубиком лук, натрите морковь и свеклу.
4. Сковороду разогрейте и пожарьте лук с морковью 3 минуты. Далее добавьте к ним свеклу и немного обжарьте. Добавьте томатную пасту, сахар и несколько половников бульона. Тушите на маленьком огне 5 минут, перемешивая.
5. Когда картофель почти приготовится – выложите туда капусту и через несколько минут поджарку. Посолите, добавьте специи и зелень.
Подавайте борщ с зеленью и сметаной.
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