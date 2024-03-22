Диетический борщ: рассказываем, из чего приготовить и чем он отличается от классического блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Диетический борщ: рассказываем, из чего приготовить и чем он отличается от классического блюда

Борщ можно готовить с любым мясом и даже карасями. Чтобы борщ был насыщенным, кулинары советуют добавить в зажарку лимонный сок или лимонную кислоту. 

Домашний борщ

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного диетического борща с куриным мясом.

Рецепт борща
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Ингредиенты: 

  • куриная четвертинка – 2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • картофель – 6 шт.
  • свекла – 3 шт
  • морковь – 1 шт.
  • томатная паста – 2 ст. л.
  • сахар – 1 ст. л. 
  • капуста – горсть 
  • соль – по вкусу
  • перец – по вкусу
  • лавровый лист – по вкусу
  • перец горошком – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Промойте куриные четвертинки и положите в кастрюлю. Залейте водой и доведите до кипения. Проварите около 3 минут, достаньте мясо и слейте воду.

Мясо для бульона

2. Промойте кастрюлю и выложите туда куриные четвертинки. Залейте снова холодной водой и варите бульон до готовности курицы.

Готовое мясо

3. Почистите овощи, порежьте картофель. Нарежьте соломкой капусту. Нарежьте кубиком лук, натрите морковь и свеклу.

Овощи для борща

4. Сковороду разогрейте и пожарьте лук с морковью 3 минуты. Далее добавьте к ним свеклу и немного обжарьте. Добавьте томатную пасту, сахар и несколько половников бульона. Тушите на маленьком огне 5 минут, перемешивая. 

Овощная зажарка

5. Когда картофель почти приготовится – выложите туда капусту и через несколько минут поджарку. Посолите, добавьте специи и зелень.

Свекольная заправка

Подавайте борщ с зеленью и сметаной. 

Готовый борщ

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