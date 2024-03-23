Диетический десерт без сахара, яиц и лактозы.

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
183
Диетический десерт без сахара, яиц и лактозы.

В таком десерте нет муки, яиц и молочных продуктов. При этом, он достаточно вкусный и сладкий. Вы получите максимальное удовольствие и точно не наберете лишний вес после такого блюда.

Идея приготовления полезного бананового пирожного с ананасом и кокосом опубликована на странице фудблогера с ником dora_school в Instagram. Это точно лучше различных тортов.

Диетический десерт без сахара, яиц и лактозы.

Ингредиенты:

  • семена чиа – 30 г
  • ананас консервированный или свежий – 110 г
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  • банан – 40 г
  • кокосовое молоко 17-20% – 100 г
  • кокосовый урбеч – 80 г
  • лимонный сок – 20 г
  • агар-агар – 4 г
  • сироп топинамбура – 40 г
  • куркума – 1 г (для желтого оттенка крема)

Для глазури:

  • вода – 250 г
  • сироп топинамбура – 15 г
  • агар-агар – 3 г
  • ксантановая камедь – 1 г
  • лимонный сок – 10 г

Способ приготовления:

Диетический десерт без сахара, яиц и лактозы.

1. Растопить урбеч кокоса

2. Смешать в чаше блендера ананас, банан, сок лимона, сироп и кокосовый урбеч, куркуму. Все сбить.

3. Добавить семена чиа.

Диетический десерт без сахара, яиц и лактозы.

4. В сотейнике поварить 1-2 минуты смесь кокосового молока и агара.

5. Влить агаровую смесь в крем и взбить.

Диетический десерт без сахара, яиц и лактозы.

6. Разлить по формам и поставить в морозилку.

7. Для глазури все смешать в сотейнике.

Диетический десерт без сахара, яиц и лактозы.

8. Взбить блендером и поварить 2 минуты после закипания.

Диетический десерт без сахара, яиц и лактозы.

9. Немного охладить и полить пирожные из морозилки.

10. Украсить по желанию и оставить в холодильнике до достижения оптимальной температуры и мягкости крема.

Диетический десерт без сахара, яиц и лактозы.

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