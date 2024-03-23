Диетический десерт без сахара, яиц и лактозы.
В таком десерте нет муки, яиц и молочных продуктов. При этом, он достаточно вкусный и сладкий. Вы получите максимальное удовольствие и точно не наберете лишний вес после такого блюда.
Идея приготовления полезного бананового пирожного с ананасом и кокосом опубликована на странице фудблогера с ником dora_school в Instagram. Это точно лучше различных тортов.
Ингредиенты:
- семена чиа – 30 г
- ананас консервированный или свежий – 110 г
- банан – 40 г
- кокосовое молоко 17-20% – 100 г
- кокосовый урбеч – 80 г
- лимонный сок – 20 г
- агар-агар – 4 г
- сироп топинамбура – 40 г
- куркума – 1 г (для желтого оттенка крема)
Для глазури:
- вода – 250 г
- сироп топинамбура – 15 г
- агар-агар – 3 г
- ксантановая камедь – 1 г
- лимонный сок – 10 г
Способ приготовления:
1. Растопить урбеч кокоса
2. Смешать в чаше блендера ананас, банан, сок лимона, сироп и кокосовый урбеч, куркуму. Все сбить.
3. Добавить семена чиа.
4. В сотейнике поварить 1-2 минуты смесь кокосового молока и агара.
5. Влить агаровую смесь в крем и взбить.
6. Разлить по формам и поставить в морозилку.
7. Для глазури все смешать в сотейнике.
8. Взбить блендером и поварить 2 минуты после закипания.
9. Немного охладить и полить пирожные из морозилки.
10. Украсить по желанию и оставить в холодильнике до достижения оптимальной температуры и мягкости крема.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: