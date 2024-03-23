В таком десерте нет муки, яиц и молочных продуктов. При этом, он достаточно вкусный и сладкий. Вы получите максимальное удовольствие и точно не наберете лишний вес после такого блюда.

Идея приготовления полезного бананового пирожного с ананасом и кокосом опубликована на странице фудблогера с ником dora_school в Instagram. Это точно лучше различных тортов.

Ингредиенты:

семена чиа – 30 г

ананас консервированный или свежий – 110 г

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банан – 40 г

кокосовое молоко 17-20% – 100 г

кокосовый урбеч – 80 г

лимонный сок – 20 г

агар-агар – 4 г

сироп топинамбура – 40 г

куркума – 1 г (для желтого оттенка крема)

Для глазури:

вода – 250 г

сироп топинамбура – 15 г

агар-агар – 3 г

ксантановая камедь – 1 г

лимонный сок – 10 г

Способ приготовления:

1. Растопить урбеч кокоса

2. Смешать в чаше блендера ананас, банан, сок лимона, сироп и кокосовый урбеч, куркуму. Все сбить.

3. Добавить семена чиа.

4. В сотейнике поварить 1-2 минуты смесь кокосового молока и агара.

5. Влить агаровую смесь в крем и взбить.

6. Разлить по формам и поставить в морозилку.

7. Для глазури все смешать в сотейнике.

8. Взбить блендером и поварить 2 минуты после закипания.

9. Немного охладить и полить пирожные из морозилки.

10. Украсить по желанию и оставить в холодильнике до достижения оптимальной температуры и мягкости крема.

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