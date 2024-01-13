Чтобы сварить вкусный холодець – не нужно тратить на приготовление очень много времени. Достаточно всего часа. Чтобы сверху не было непривлекательной белой пленки – используйте нежирное мясо.

Идея приготовления диетического студня через час опубликована на кулинарной странице smachno_ta_legko_ в Instagram. Удачным решением будет приготовить блюдо на основе курицы.

Ингредиенты:

куриные голени 5 шт

морковь 1 шт

соль, лавровые листья, перец горошком

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чеснок – 8 сбчиков

желатин – 25 г

перепелиные яйца и зелень по желанию

Способ приготовления:

1. Отварить голени с морковью и добавляем соль/специю.

2. Бульон процедить и мясо отделить от косточек.

3. Добавить чеснок и в мясо и в бульон.

4. Развести желатин согласно инструкции и добавить в бульо

5. Выложить мясо, яйца и морковку в тарелки.

6. Залить бульон и отправить в холод на несколько часов.

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