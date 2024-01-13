Диетический холодец всего за час: из какого мяса приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Диетический холодец всего за час: из какого мяса приготовить

Чтобы сварить вкусный холодець – не нужно тратить на приготовление очень много времени. Достаточно всего часа. Чтобы сверху не было непривлекательной белой пленки – используйте нежирное мясо.

Идея приготовления диетического студня через час опубликована на кулинарной странице smachno_ta_legko_ в Instagram. Удачным решением будет приготовить блюдо на основе курицы.

Диетический холодец всего за час: из какого мяса приготовить

Ингредиенты:

  • куриные голени 5 шт
  • морковь 1 шт
  • соль, лавровые листья, перец горошком
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  • чеснок – 8 сбчиков
  • желатин – 25 г
  • перепелиные яйца и зелень по желанию

Способ приготовления:

Диетический холодец всего за час: из какого мяса приготовить

1. Отварить голени с морковью и добавляем соль/специю.

2. Бульон процедить и мясо отделить от косточек.

Диетический холодец всего за час: из какого мяса приготовить

3. Добавить чеснок и в мясо и в бульон.

4. Развести желатин согласно инструкции и добавить в бульо

5. Выложить мясо, яйца и морковку в тарелки.

Диетический холодец всего за час: из какого мяса приготовить

6. Залить бульон и отправить в холод на несколько часов.

Диетический холодец всего за час: из какого мяса приготовить

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