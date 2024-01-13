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Диетический холодец всего за час: из какого мяса приготовить
Чтобы сварить вкусный холодець – не нужно тратить на приготовление очень много времени. Достаточно всего часа. Чтобы сверху не было непривлекательной белой пленки – используйте нежирное мясо.
Идея приготовления диетического студня через час опубликована на кулинарной странице smachno_ta_legko_ в Instagram. Удачным решением будет приготовить блюдо на основе курицы.
Ингредиенты:
- куриные голени 5 шт
- морковь 1 шт
- соль, лавровые листья, перец горошком
- чеснок – 8 сбчиков
- желатин – 25 г
- перепелиные яйца и зелень по желанию
Способ приготовления:
1. Отварить голени с морковью и добавляем соль/специю.
2. Бульон процедить и мясо отделить от косточек.
3. Добавить чеснок и в мясо и в бульон.
4. Развести желатин согласно инструкции и добавить в бульо
5. Выложить мясо, яйца и морковку в тарелки.
6. Залить бульон и отправить в холод на несколько часов.
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