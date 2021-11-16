Оксана Скиталинская назвала 6 обязательных продуктов, которые должны быть в рационе каждого

Чтобы быть здоровым нужно в первую очередь – правильно и сбалансировано питаться. Так как здоровье напрямую зависит именно от питания и образа жизни. Поэтому специалисты рекомендуют, особенно – в осенний и зимний период, пересмотреть свое питание, добавить больше сезонных овощей, фруктов, белковых продуктов, а также обязательно – растительных жиров.

Диетолог Оксана Скиталинская назвала в Instagram 6 самых полезных и обязательных продуктов, которые должны быть в рационе каждого вне зависимости от времени года. А также эксперт поделилась рецептом полезного и элементарного в приготовлении салата.

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Зелень

Это может быть:

капуста

мангольд

петрушка

красные листики свеклы

Орехи

Эксперт отметила, что они богаты витаминами и минералами, которые необходимы для организма.

"Достаточно съедать горсть, чтобы быть здоровым!", – отметила диетолог.

Ягоды

Скиталинская выделила среди ягод самые полезные и это: калина, черноплодная рябина, черника, брусника, ежевика, смородина.

Они защищают мозг и кишечник от старения

Чеснок

Эксперт отметила, что этот продукт очень полезен для кишечника, сердца и сосудов. Есть его можно в любом виде, а также добавлять в блюда, от чего их вкус станет более насыщенным.

Натуральный йогурт

Это легкоусвояемый белок, кальций, пробиотики

Диетолог добавила, что не обязательно его есть много, достаточно всего одной ложки, но только натурального и полезного продукта.

Все эти вышеперечисленные ингредиенты может стать основой для вкусного и полезного салата, благодаря которому вы получите максимум полезных витаминов и микроэлементов.

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