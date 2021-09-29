Диетолог рассказала, почему необходимо осенью есть инжир

Инжир – очень полезный и вкусный фрукт, который богат витаминами и микроэлементами, которые крайне необходимы именно в осенний период авитаминоза. Эксперты рекомендуют есть его хоть один раз в день или в несколько дней, также можно добавлять в салаты, варить варенье и делать вкусные сэндвичи.

Диетолог Наталья Самойленко рассказала в Instagram о всех полезных свойствах инжира и объяснила, как правильно и сколько нужно его есть.

Самые полезные свойства инжира:

1. Способствует снижению давления

Многие из нас использует избыточное количество соли в ежедневном рационе, инжир помогает регулировать баланс между калием и натрием благодаря тому, что довольно богатый первым. Кроме того, клетчатка в содержании может помочь вывести избыток второго.

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2. Влияет на плотность костей

Инжир содержит кальций и калий. Эти микронутриенты кооперируются и улучшают минеральную структуру костей.

3. Улучшает процесс пищеварения

В инжире есть клетчатка, которая помогает регулировать процесс пищеварения и даже – устранить проблемы с ним.

Эксперт также напоминаемых, что не стоит увлекаться этим полезным продуктом тем, кто имеет предрасположенность к аллергии. Так как именно в кожуре инжира есть много фицина, который может вызвать ожог.

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